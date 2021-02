“Vacinados” com o “caso Maia”, tucanos preparam ofensiva a João Dória

10/02/21 - 11:16:00

Na publicação anterior, este colunista fez uma análise de como o excesso de vaidade e ambição “destronou” o então presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, que se tornou um dos principais desafetos do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e hoje, após uma “derrota massacrante” para o candidato do Palácio do Planalto, agora “atira” para todos os lados, com tendência para saída do DEM, pelos fundos, sem poder e sem prestígio, sem horizonte e, pelo visto, sem destino…

Como é dinâmica essa política: em meados de 2020 havia quem apostasse alto em um possível processo de impeachment do presidente Bolsonaro; menos de um ano depois, ele segue “sólido” na cadeira, sem maiores riscos de ser destituído do cargo (pelo menos até o final de 2022), e seus “principais desafetos” começam a sentir que seus projetos políticos “audaciosos” para o próximo ano, começam a “desintegrar”! Primeiro foi Maia, agora quem começa a “balançar” é o governador João Dória (PSDB)…

Em um gesto solidário, o chefe do Executivo paulista chegou a convidar Rodrigo Maia para se filiar ao PSDB. Mas tão vaidoso quanto o parlamentar fluminense, Dória sonha alto com a disputa da presidência da República em 2022. Não fez “cerimônias” para aproveitar o momento de instabilidade do governo federal para fazer política com a vacinação contra a COVID. Dória ganhou um espaço “generoso” na “grande mídia” para “bombardear” Bolsonaro…

Mas “depois da tempestade, veio a bonança” para o governo federal: o Centrão se fortaleceu ainda mais; MDB e DEM se dividiram e estão mais próximos do governo; Rodrigo Maia é um “democrata sem ninho”; e o “sucesso” de João Dória parece ter sido “meteoro”! Vaidoso “ao quadrado”, o governador paulista entendeu que era o momento de “tomar” o PSDB! Quis “enquadrar” publicamente o deputado federal Aécio Neves (MG), pedindo o seu afastamento por vê-lo próximo de Bolsonaro.

Dória parece não saber, mas está tão “cego de vaidade” que não consegue enxergar que começou a “cavar a própria sepultura” dentro do PSDB. Bastou fazer o ataque para receber uma “contrapartida” da bancada tucana na Câmara dos Deputados; não obstante a isso, e para não deixar o “DITADÓRIA” passar a “dar a cartas” dentro do partido, parlamentares do PSDB já agendaram uma reunião para esta quinta-feira (11), em Porto Alegre (RS), com o governador gaúcho Eduardo Leite.

A ideia é estimulá-lo a fazer frente dentro do PSDB e, a depender, colocar seu nome à disposição para disputar a presidência da República em 2022, ou seja, é colocar “água no feijão” do governador paulista. “Vacinados” com o “caso Maia” no DEM, os tucanos preparam ofensiva rápida e eficaz, um “antídoto” para que pode anular Dória. A ideia de “dividir” o partido já não deu certo entre os democratas, e parece que, entre os tucanos, é um verdadeiro “negócio da China”…

Ponto facultativo I

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e regimentais, decidiu manter no âmbito de sua esfera administrativa os pontos facultativos referentes ao período do Carnaval nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

Ponto facultativo II

O entendimento da Mesa Diretora da Alese está em sintonia com os posicionamentos já anunciados pelos presidentes do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), desembargador Edson Ulisses de Melo e conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, respectivamente.

Ponto facultativo III

A decisão da Alese está dentro de suas competências asseguradas nos termos da Constituição Estadual, e de acordo com o artigo 18, inciso II, alínea “a”, da Resolução nº 33/2005 (Regimento Interno).

Quase tudo

Além dos órgãos citados, também mantiveram os pontos facultativos o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) e o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/20). As escolas particulares também estarão fechadas, os bancos só reabrem na quarta-feira (17) e agora as lojas do centro comercial também estarão fechadas na segunda (15) e terça-feira (16). Só o Estado e algumas prefeituras municipais, como Aracaju, não darão o ponto facultativo…

Dores mantém o ponto

O prefeito de Nossa Senhora das Dores, Mário da Clínica (Cidadania), através do decreto nº 203/2021, confirmou o ponto facultativo durante o período de Carnaval, de 15 a 17 de fevereiro.

Luciano Bispo I

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi entrevistado na RIO FM, pelos jornalistas Priscila Andrade e André Barros, quando defendeu a gestão do governador Belivaldo Chagas (PSD) no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Para Luciano o chefe do Executivo “agiu com firmeza” e “com a razão”, para conseguir manter a Saúde sem riscos de colapsos.

Luciano Bispo II

Questionado na entrevista sobre os governos de Jackson Barreto (MDB) e Belivaldo Chagas, Luciano Bispo disse que é preciso entender e respeitar o estilo de cada um. “São dois grandes amigos que possuem estilos diferentes. Eu, particularmente, torço e acredito que Belivaldo vai conseguir cumprir todo o seu mandato e vai liderar o nosso agrupamento político na sucessão estadual do próximo ano. Seu Direito é muito bom, eu sou um homem de grupo e espero que ele termine seu mandato”.

Luciano Bispo III

Luciano Bispo revelou para os jornalistas que o governador sofre muito com a desobediência das pessoas em não respeitar as regras de isolamento social. “Quando aumenta o número de mortos, de infectados, a cobrança cai no governador e em sua equipe de trabalho. Belivaldo lutou muito e agiu com firmeza para controlar a situação, para que Sergipe ganhasse tantos novos leitos de UTI. Ele vem fazendo uma grande gestão no combate à pandemia e o Estado já vai começar a pagar sua folha em dia”.

Polêmica com o PT

Luciano Bispo também respondeu a questionamentos políticos na entrevista, dentre eles, a recente polêmica declaração do governador envolvendo o Partido dos Trabalhadores. “Em minha avaliação, Belivaldo foi muito sincero. O PT tem que decidir se é governo ou não! Se não é, entrega os cargos e vai embora! Eu defendo a unidade do grupo, mas não sou favorável vendo o PT lançando candidaturas próprias contra nós, como aconteceu em Aracaju, em Itabaiana e em outras cidades”.

Definição da chapa

A sugestão do presidente da Alese, e sob a coordenação do governador, é que o agrupamento sente e discuta sobre o processo de 2022, ouvindo todos, mas apresentando a chapa majoritária já em meados de setembro ou outubro deste ano. “Vamos conversar, ouvir a opinião de todos e tentar um consenso. Isso tudo com o comando do governador, mas eu defendo que os candidatos sejam apresentados e definidos em Setembro. Quem quiser fica, quem não quiser sai! Eu sou contra esperar até Março do próximo ano”.

Futuro político

Ainda na pauta política, os entrevistadores questionaram a Luciano Bispo sobre seu futuro político e ele voltou a colocar que a decisão partirá do agrupamento. “Sou um homem de grupo. Estou pronto para disputar qualquer cargo, seja ele qual for! Fui prefeito de Itabaiana por 16 anos, estou na presidência da Assembleia Legislativa, já fui ex-prefeito e ex-deputado. Já vivi muita coisa e confesso que não tenho receio de disputar cargo algum. E se for o entendimento do grupo, eu disputo a reeleição, sem problemas, naturalmente”.

Visita de cortesia

O conselheiro do Tribunal de Contas, Ulices Andrade, e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), fizeram uma visita de cortesia, nessa terça-feira (9), ao deputado Luciano Bispo na Alese. O encontro gerou diversas especulações. Nas rodas políticas os nomes acima são os mais cotados para comporem a chapa majoritária para 2022, na sucessão do governador Belivaldo Chagas. Nos bastidores há um consenso de que o candidato ao governo pela situação sairá deste encontro…

Noel Barbosa

A coluna registra enorme pesar pelo falecimento do empresário Noel Barbosa, nessa terça-feira (9), aos 79 anos, com investimentos no ramo de supermercado, rede de postos de combustíveis, shopping, hotel e até no setor agropecuário. Noel Barbosa estava internado em um hospital em São Paulo (SP). É mais uma vítima da COVID-19. A informação é que seu corpo será cremado na capital paulista.

Histórico I

Começou sua carreira profissional aos 12 anos juntamente com o seu irmão Gentil Barbosa de Jesus. A dedicação extrema ao trabalho culminou com a criação e desenvolvimento de G.Barbosa e Cia Ltda, empresa que tornou-se, com o passar dos anos, uma das principais redes supermercadista do Brasil. Começou a investir no campo em 1975, contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico do Interior.

Histórico II

Com sua visão empreendedora, investe sua capacidade de realização na atividade agropecuária, gerando emprego e renda para trabalhadores rurais. Homem simples e que com seu modo peculiar e original de ser, contribuiu voluntariamente com as comunidades onde atuou e sempre procurou ajudar aos mais necessitados.

Alô MPE!

Ainda sobre a Fundação Renasce: em recente entrevista, o presidente Wellington Mangueira informou que alguns adolescentes monitorados pela Fundação estariam atuando em órgãos públicos, como o Ministério Público do Estado. Curioso, este colunista faz um apelo ao procurador-geral de Justiça, no sentido que informe quantos adolescentes monitorados pela Fundação Renascer estão à disposição do MPE. Essa é uma informação de interesse público e bastante “relevante”…

Bomba!

Um suplente de vereador em Aracaju, provocado após a entrevista de Wellington Mangueira sobre um suposto “uso político” da estrutura da Fundação Renascer na época da campanha de 2022, está propenso a acionar o Ministério Público Eleitoral para pedir uma investigação profunda daquela Procuradoria para verificar se algum parlamentar eleito (ou reeleito) foi beneficiado de alguma forma com o uso da máquina pública. Poderemos ter novidades, em breve…

Iran Barbosa I

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) defende que a faixa etária de sergipanos acima de 60 anos sejam priorizados dentro do planejamento das autoridades constituídas para a vacinação contra a pandemia da COVID-19. Iran apresentou um levantamento realizado pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) que elaborou um perfil dos brasileiros acima de 60 anos em todas as unidades da Federação.

Iran Barbosa II

“Os dados são da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), baseados no terceiro trimestre do ano passado e do PNAD da COVID-19 do último mês de novembro”, colocou o petista, acrescentando que “sabemos que as pessoas acima de 60 anos são mais vulneráveis e devem sim ter prioridade no atendimento, no processo de vacinação. Infelizmente o ritmo de imunização no nosso País e no nosso Estado continua muito lento. Por esse levantamento, em Sergipe temos 317 mil pessoas nessa faixa etária, o que equivale a 13,6% da população geral, ou seja, é um contingente elevado que precisa ser priorizado”, explicou o deputado.

Iran Barbosa III

Iran Barbosa ainda acrescentou que desse montante de pessoas, 14% ainda têm a necessidade de trabalhar, ou seja, ainda estão expostos e têm contato com outras pessoas. “Outro dado extremamente preocupante desse levantamento do DIEESE é que 83% deles moram com outras pessoas, o que aumenta esse contato e 34% residem com estudantes”.

“Eixos de sustentação”

“Acho que é preciso uma reflexão maior sobre os cuidados com esses idosos que devem ser priorizados nessa vacinação. 81% deles contribuem com 50% ou mais da renda de seus domicílios, ou seja, além das vidas não terem preço, estamos falando dos eixos de sustentação de diversas famílias e apenas 22% possuem plano de saúde. 78%, se preciso, terão que ser atendidos pelo SUS”, acrescentou o petista.

Socorro/Itaporanga

O deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) fez um apelo aos demais colegas de parlamento que todos se somem a uma reivindicação dos servidores públicos dos municípios de Nossa Senhora do Socorro e de Itaporanga. Segundo o deputado, apesar de os trabalhadores voltarem a ser assistidos pelos serviços que são ofertados pelo Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), o período de carências foi reiniciado e a grande maioria dos servidores ficará prejudicada.

Samuel Carvalho

“Essa é uma luta antiga, lá atrás. Ficamos felizes com o governo do Estado acatando nossa indicação sugerindo que ele encaminhar para a Alese um projeto de lei com alterações que garantiam a todos os municípios, independente da certidão negativa, a continuidade do convênio do Ipesaúde. Isso lamentavelmente ocorreu com as prefeituras de Socorro e Itaporanga que ficaram sem certidão junto à Receita Federal”, recordou o deputado.

Carência

Samuel Carvalho explicou ainda que, superada essa fase, o problema passou a ser outro. “Infelizmente muitos servidores foram prejudicados porque tiveram que fazer nova adesão ao Ipesaúde e a carência voltou par ao estágio inicial, ou seja, isso é mais um absurdo porque essas pessoas já vinham contribuindo há mais de um ano quando se deu a suspensão. Esse é um apelo que eu faço aos colegas deputados em nome de todos os servidores”.

Alternativa

Em seguida, Samuel Carvalho deu como exemplo os atendimentos para consultas psicológicas e psiquiátricas, em que os servidores passaram a ter carência de 180 dias. “Nós ainda estamos vivendo sob uma pandemia, com muitas pessoas atravessando problemas psicológicos e para ter acesso a uma simples consulta, o servidor tem que esperar mais seis meses? Se ele já vinha contribuindo há mais de um ano? Temos que buscar alternativas para garantir o acesso a esse direito básico e regularizar essa situação junto ao Estado”.

João Marcelo I

Após intervenção do deputado João Marcelo (PTC) junto à Secretaria de Estado da Educação, foram iniciadas as obras de reforma da Escola Estadual Professor Joaquim Vieira Sobral, localizada no Conjunto JK, em Aracaju. A unidade de ensino está interditada há quatro anos por problemas estruturais. A situação chegou ao conhecimento do deputado por meio da vereadora Sheyla Galba, que intermediou o diálogo com uma representante dos pais de alunos.

João Marcelo II

“Levamos de imediato o problema à Secretaria de Estado da Educação. Estou feliz em saber que após reunião nossa com o secretário Josué Modesto a tão aguardada reforma foi iniciada. Uma notícia que já renova as esperanças dos pais e alunos”, destaca o parlamentar. João Marcelo assegurou que seguirá acompanhando o andamento da obra. “E cobrando para que o cronograma seja cumprido e as atividades na escola sejam retomadas o mais breve possível, com uma melhor estrutura e garantindo mais segurança para os estudantes, professores e demais funcionários”, salienta.

Laranjeiras

A Prefeitura de Laranjeiras, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Igualdade Racial tem buscado desenvolver políticas de turismo, com retorno econômico para os laranjeirenses. O secretário Plácido Lira se reuniu com membros da superintendência do SEBRAE/SE e discutiu formas de parceria entre os dois órgãos.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com