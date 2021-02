ANDRÉ MOURA ASSINA ORDEM DE SERVIÇO E VISITA OBRAS EM SÃO MIGUEL DO ALEIXO

11/02/21 - 15:25:49

Na manhã desta quinta-feira (11), André Moura esteve em São Miguel do Aleixo a convite do prefeito Gilton Meneses para participar de uma extensa agenda de compromissos na região.

Logo na chegada à cidade, uma recepção composta pelos parlamentares municipais que integram a bancada de apoio ao prefeito Gilton Meneses.

Em reunião no gabinete da prefeitura, na função de diretor do PSC no estado de Sergipe, André conversou com o vice-prefeito Admilson de Preta, os vereadores Ana Cleide (presidente da Câmara), Danilo de Zé Machinho, Marcos Oliveira, Mário de Patos, Rose da Lagoa, Marcos Oliveira, Márcio Oliveira, Mickaele Aragão, Ataíde Mendonça, Anderson Alves orientando-os para o exercício do mandato.

Com a presença também dos secretários municipais, André participou da solenidade de assinatura de ordem de serviço para a reforma e ampliação do prédio do Cras, no valor de R$ 227.417,00, proveniente de recursos de seu mandato ainda quando deputado federal.

“Agradecemos às emendas de André Moura ainda quando Everton Lima estava presente. Essa obra é bastante importante para a população, pois irá beneficiar centenas de famílias que necessitam de assistência social do município”, disse o prefeito Gilton Meneses.

Ao término do evento, André Moura acompanhou o prefeito Gilton em visitas às obras das praças Oliveira Campos ( R$ 405.211,00) e Gilmar Telles ( R$ 224,000,00), ambas com obras executadas por meio de recursos federais viabilizados por André Moura.

Após visita às praças, André Moura e comitiva seguiram até o povoado Lagoa dos Tamburis, beneficiado com obras de pavimentação de vias públicas orçada em R$ 231.828,57, também por meio de recursos de André Moura.

Além dessas obras, o município de São Miguel do Aleixo está recebendo outros benefícios por meio de André, a exemplo da implantação e modernização de infraestrutura esportiva da quadra de esportes do povoado Genipapo no valor de R$ 250.000.00.

“Fico feliz em estar aqui em Aleixo vendo o trabalho que começou com o ex-prefeito Everton Lima e que continua dando resultado e a população colhendo os frutos da semente lançada “, disse André.

Homenagem – André Moura informou a todos que homenageará o ex-prefeito Everton Lima nomeando a sede estadual do Partido Social Cristão com seu nome. “Ele será eternizado na história do nosso partido”.

AssCom/AM