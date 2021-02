ASSESSOR JURÍDICO DA ASPRA/SE VISITA 2ª CIA/1º BPM

Na última terça-feira, dia 09, o assessor jurídico da ASPRA/SE, Márlio Damasceno, esteve visitando a se 2ª CIA/1º BPM, sediada no Conjunto Orlando Dantas, zona sul da capital sergipana.

O advogado foi recepcionado incialmente pela Comandante da Companhia, a Tenente Ilka, e pelos policiais militares de serviço, e posteriormente, também, pelo Comandante do Batalhão, o Tenente-Coronel Hilário, que falaram sobre a atuação da 2ª CIA/1º BPM em sua área, no combate à criminalidade, como também, as estratégias já traçadas para coibir a realização de festas e comemorações carnavalescas proibidas em decreto governamental, com o objetivo de evitar a disseminação da covid-19.

Apesar de ter uma sede pequena, a estrutura da 2ª CIA/1º BPM é bastante acolhedora, bem cuidada, fruto do trabalho realizado pela Tenente Ilka e seus comandados, além da importante parceria existente com a comunidade do Conjunto Orlando Dantas, através da presidente da associação de moradores, D. Carminha, que procura sempre apoiar a citada unidade militar, sendo de suma importância este estreitamento entre a polícia e a comunidade.

