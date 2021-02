ASSISTÊNCIA DESMENTE SUPOSTA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NOS CRAS

11/02/21 - 12:28:05

A Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju desmente a informação que está circulando em grupos de WhatsApp sobre uma suposta entrega de kits escolares nos 16 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de Aracaju para famílias de baixa renda.

Tentativa de golpe, a informação falsa afirma que “os Cras do município receberam, do Ministério da Educação (MEC), kits escolares com materiais como cadernos, lápis, borracha, tesoura, giz de cera e apontador para fazerem a distribuição às crianças da rede pública” de ensino.

No conteúdo, se clicar no link que acompanha a mensagem, a pessoa é direcionada para um site que pode danificar o smartphone e até mesmo roubar dados pessoais.

A divulgação de fake news é crime e o responsável está passível às sanções penais. Não contribua com a desinformação.