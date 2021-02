PMSE: CPTRAN REFORÇARÁ A OPERAÇÃO LEI SECA NESTE CARNAVAL EM ARACAJU

11/02/21 - 17:00:09

A CPTRAN, órgão de trânsito da Polícia Militar que atua na região metropolitana de Aracaju reforçará seu efetivo neste período que, mesmo não sendo oficialmente ponto facultativo, há a expectativa de muita utilização dos corredores de trânsito da capital.

12 viaturas e 30 PMs (entre policiais de serviço e de folga) serão utilizados até o próximo dia 20 de fevereiro todos os dias para ampliar a fiscalização de trânsito na capital. Todas as viaturas terão etilometros para fins de fiscalização da embriaguez ao volante. Lembrando que no ano passado, 11 pessoas foram autuadas e 6 foram presas por embriaguez ao volante na capital.

13 acidentes foram registrados neste período em 2020 e nenhuma morte foi registrada. “A cptran vai apoiar os batalhões de área e fiscalizar as saídas da capital dando prioridade a fiscalização de festas que aglomerem e de condutores embriagados. Faremos muitos testes de bafômetro nas blitz e daremos uma atenção especial as saídas que dão direção as praias de Aracaju e Barra dos Coqueiros para que tenhamos um carnaval sem mortes assim como foi ano passado, afirma o Major Silveira, comandante da CPTRAN.

A CPTRAN estará a disposição todos os dias e durante 24 horas através do 190, telefone do CIOSP da SSP.

