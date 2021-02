Eventos de carnaval estão cancelados em municípios de SE onde festas são tradicionais

11/02/21 - 16:00:07

As prefeituras dos municípios de Neópolis, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Estância, Propriá e Nossa Senhora do Socorro informaram nesta quinta-feira (11) que os eventos de carnaval foram cancelados.

Ficaram proibidas, entre os dias 11 e 21 de fevereiro, comemorações e festividades relacionadas ao carnaval, como blocos, shows e similares. Também até o dia 21, estão suspensas novas autorizações para a realização de eventos abertos ou fechados.

A decisão segue o recomendado pelo governo de Sergipe, após uma uma nova avaliação reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), sobre o cenário da pandemia em Sergipe.

Com isso, está proibida a realização de eventos festivos, shows, bloquinhos e similares, durante o período carnavalesco, com ou sem comercialização de ingressos, em ambientes públicos ou privados de uso comum, parques, praças, clubes sociais, bares e restaurantes ou similares, independentemente do número de participantes.

O MPSE reafirma que nesse período crítico de pandemia, o ato de provocar aglomerações em locais públicos ou privados constitui atentado à saúde pública, sendo passível de responsabilização criminal, civil e administrativa.