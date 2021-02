HOMEM QUE ESPANCOU E ATEOU FOGO EM EX-COMPANHEIRA É PRESO EM LAGARTO

11/02/21 - 05:24:36

Nesta quarta-feira, 10, a Delegacia Especial de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro e a Delegacia Regional de Lagarto efetuaram a prisão preventiva de um homem de 31 anos, suspeito pelo crime de tentativa de feminicídio. A prisão do investigado aconteceu em Lagarto e foi possível em decorrência da troca de informações entre as duas unidades da Polícia Civil.

Segundo as delegadas Maria do Socorro e Gisele Theodoro, do DAGV, as investigações identificaram que na madrugada do dia 31 de maio do ano de 2020, no Conjunto Fernando Collor, localizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro, o suspeito invadiu a residência da ex-companheira e praticou diversos crimes. “Conforme o apurado, o suspeito a agrediu fisicamente, esganando seu pescoço e batendo em sua cabeça com uma panela de pressão, chegando a cortá-la e fazendo-a desmaiar. Além disso, ateou fogo no corpo da vítima e na cama onde ela dormia, com o intuito de matá-la, só não conseguindo porque ela foi socorrida pela vizinha, que ligou para o SAMU e a levou para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Como resultado das agressões, a vítima ficou com fratura na mandíbula, precisando levar ponto na cabeça de um lado a outro, além de ter ficado com queimaduras de 2ª grau em diversas partes do corpo”, detalharam.

O suspeito estava foragido desde o dia 8 de janeiro deste ano, mas, após o trabalho de investigação, foi identificado que estava residindo em Lagarto. “Nós fomos demandados pela delegada Gisele e realizamos diligências aqui no município com o objetivo de localizar o suspeito desses graves crimes. Com todo o empenho da equipe, conseguimos localizá-lo e dar cumprimento ao mandado de prisão”, explicou Michele Araújo, delegada regional de Lagarto.

Fonte: SSP