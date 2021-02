INSTABILIDADE CLIMÁTICA TRAZ POSSIBILIDADE DE CHUVAS PARA O ESTADO DE SERGIPE

11/02/21 - 16:25:59

Tempo pode ficar nublado nos próximos dias, mas sem chuvas consideráveis

A quinta-feira amanheceu com chuva na capital sergipana. O clima mudou em várias regiões do estado e o fim de semana vai ser de tempo fechado com possibilidade de chuvas leves que não devem passar dos 20mm na capital. Para o dia de hoje, espera-se tempo nublado em todos os territórios, com possibilidade de chuvas leves e distribuídas durante a manhã e noite ao longo das mesorregiões do Alto Sertão, Agreste Central e Grande Aracaju.

O meteorologista do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), Overland Amaral, explica que as condições climáticas nas regiões Norte e Nordeste apontam instabilidade para os próximos dias. “Existe variabilidade climática no momento, devido a presença da chegada da zona de convergência tropical que atua no Norte e no Nordeste provocando pulsos de instabilidade pelo litoral e interior do Nordeste associado ainda as zonas de convergências do Atlântico Sul, chegando e atuando pela Bahia. Estamos entrando em um período chuvoso no Norte e Nordeste que se inicia agora em fevereiro de forma moderada, mas que já traz a presença de sistemas de chuvas”, explica Overland Amaral.

O meteorologista acrescenta que chuvas mais pesadas podem ocorrer entre os dias 17 e 18 de fevereiro. Para sexta-feira (12), o tempo deve ficar parcialmente nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações leves e distribuídas durante a madrugada ao longo de todas as mesorregiões sergipanas.

No sábado (13), a previsão é que o tempo fique parcialmente nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada em pontos das mesorregiões do Alto Sertão Sergipano. E no domingo (14/02) o tempo fica nublado, com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada e manhã em pontos das mesorregiões da Grande Aracaju, Centro Sul e Sul Sergipano.

Overland Amaral explica que as temperaturas devem ficar um pouco mais amenas e baixar até um grau de máxima, mas o calor continua em todo o estado. “Nas próximas 24 horas na região do litoral, a temperatura deve ficar entre a mínima 25° e máxima 31° e, nos próximos dias, devem oscilar em mínima 25 a 26°, máxima 30 a 31° em toda região litorânea. Na região do Agreste, as mínimas devem oscilar em 21°, 22° e máximas 31 a 32° deverá perdurar ao longo dos próximos dias, a região do Alto Sertão mínima 22 a 23° máxima 32 a 33° até próximo dia 17de fevereiro”, conclui Overland.

Fonte e foto ASN