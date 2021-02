LUCIANO BISPO PROPÕE AO GOVERNO RECAPEAMENTO EM RODOVIAS ESTADUAIS

11/02/21 - 12:17:12

Na Sessão Extraordinária Mista, os deputados aprovaram, por unanimidade, duas Indicações Parlamentares de autoria do presidente da Casa Legislativa, deputado Luciano solicitando a manutenção das Rodovias SE-200 e SE-226.

Na Indicação de nº 17/2021, o deputado propõe que seja viabilizado o recapeamento asfáltico da Rodovia SE -204 e SE-200, que liga o município de Japoatã ao município de Brejo Grande. Segundo justificou o presidente, a propositura tem o intuito de promover mais qualidade e segurança a todos que trafegam na àrea, principalmente aos moradores locais.

“É uma via de acesso importante para o escoamento da produção agrícola dos municípios e turismo ao Baixo São Francisco. As condições do asfalto e acostamento da referida rodovia encontram-se em péssimas condições de trafego e necessitam urgente de uma reforma. Por essa rodovia há também o tráfego intenso de ônibus escolares que buscam os alunos nos povoados para levar às cidades de origens, além de veículos de passeios”, explicou, enfatizando ainda o tráfego de caminhões pelas rodovias devido ao Platô de Neópolis, onde de lá se escoa boa parte da produção agrícola do estado, que promove o meio de subsistência de trabalhadores.

Já na Indicação de nº 18/2021, Luciano Bispo solicita que seja realizado o recapeamento asfáltico da Rodovia SE-226, que liga o município de Nossa Senhora das Dores ao município de Capela. As propostas serão encaminhadas ao governador Belivaldo Chagas, e ao Departamento de Estrada e Rodagens (DER).

Por Stephanie Macêdo

Foto: Governo de Sergipe