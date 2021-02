Unit tem 335 bolsas disponíveis para 2ª chamada do Prouni 2021

11/02/21 - 05:24:26

Os candidatos pré-selecionados pelo MEC podem participar da 2ª chamada para preencher as vagas do Prouni 2021 não ocupadas na 1ª chamada. Na Unit há 335 bolsas.

O candidato que não for pré-selecionado na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2021 ainda tem chance de garantir bolsas integrais ou parciais na Universidade Tiradentes – Unit – seja nos cursos presenciais ou EaD. A Unit possui um total de 335 vagas a serem preenchidas, entre os cursos de graduação presencial e EaD.

O prazo para que os aprovados na segunda chamada do Prouni comprovem as informações que foram prestadas na inscrição encerra no próximo dia 24. Já a lista com o nome dos selecionados para o primeiro processo seletivo de 2021, bem como o cronograma do programa, pode ser acessada no site do Prouni.

É importante saber que o processo seletivo do Prouni tem uma única etapa de inscrição, há duas chamadas sucessivas. Assim, o candidato que não foi pré-selecionado na primeira chamada tem a chance de entrar na segunda chamada. “Ao final das duas chamadas, o candidato poderá, ainda, manifestar interesse em participar da lista de espera, que será usada pelas instituições de ensino na convocação de candidatos para preenchimento de bolsas eventualmente não ocupadas”, explica o pró-reitor de Marketing, Vendas e Relacionamento da Unit, professor Luís Beltrami.

Em Sergipe, são 37 bolsas distribuídas em 18 cursos presenciais dos campi Aracaju Farolândia, Estância, Itabaiana e Propriá da Unit. Já para os cursos da modalidade de Ensino à Distância (EaD) da Unit, são 298 bolsas disponíveis para atendimento aos candidatos pré-selecionados pelo MEC para a segunda chamada.

Documentação

Os documentos devem ser entregues na instituição para a qual o candidato foi pré-selecionado. De acordo com o Ministério da Educação, a perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação. “Os candidatos que pleiteiam bolsas nos cursos EaD podem se dirigir aos polos da Unit para levar a documentação”, lembra Beltrami.

Já os pré-selecionados que buscam cursos presenciais devem enviar as documentações para o e-mail: prouni@unit.br.

Prazo

O candidato não pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do Prouni ainda poderá disputar uma bolsa por meio da lista de espera. De 1º a 2 de março, o candidato pode se inscrever nessa última etapa da seleção do Prouni 2021.

Já a divulgação da lista de espera será em 05 de março e o prazo para a comprovação da documentação, por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera, é de 08 a 12 de março de 2021.

Prouni

O Prouni é voltado para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou com bolsas de estudo nas particulares, pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino. Devido ao adiamento na aplicação do Enem 2020, esta seleção irá considerar a nota do Enem 2019, no qual o candidato precisa ter alcançado, no mínimo, 450 pontos e não ter tirado zero na redação.

A Unit oferece vagas para os cursos de Bacharelado em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecatrônica, Fisioterapia, Jornalismo, Nutrição, Psicologia e Odontologia; além dos cursos de Tecnologia em Design de Interiores e Gestão de Recursos Humanos.

