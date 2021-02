VEREADOR ZÉ CALOI VAI APURAR DENÚNCIA CONTRA MOTORISTA FEITA POR MULHER

11/02/21 - 17:53:35

O vereador José Antônio dos Santos, mais conhecido por “Zé Caloi”, fez um pronunciamento nesta quinta-feira (11), na imprensa de Canindé de São Francisco, e disse que vai apurar a denúncia de uma senhora que postou um vídeo onde diz que foi abandonada por um motorista ao prestar serviço. O vídeo de autoria da senhora circulou em grupos de mensageiros de notícia e redes sociais.

Segundo relatou no vídeo, a senhora que não se identificou afirmou que ao voltar de Aracaju foi deixada na porta do hospital sem ter quem conduzisse o veículo até sua residência. Sobre o fato o vereador afirmou que não compactua com o comportamento e que pretende saber a versão do condutor sobre o assunto, porém defendeu a administração atual reiterando que a secretaria da Saúde, Rosacy Alves, também não comunga que esse tipo de atitude.

Muito conhecido, Zé Caloi é conhecido como um parlamentares de postura firme em sua atuação de vereador, além de ter tido grande responsabilidade na captação de votos para Weldo Mariano (PT), atual prefeito. “O povo não pode passar por esse tipo de coisa”, disse o vereador.

Existem posicionamentos que afirmam de que a situação pode ter sido um mal entendido, a administração ainda não se pronunciou.

Por Adeval Marques