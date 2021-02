CARNAVAL: PMA MANTÉM EQUIPES INTEGRADAS ÀS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO

12/02/21 - 15:27:19

Seguindo as diretrizes adotadas por mais de 21 estados, o prefeito Edvaldo Nogueira assinou decreto suspendendo o ponto facultativo de Carnaval. A medida foi tomada para conter os avanços do novo coronavírus na capital. De acordo com o decreto, entre os dias 11 e 21 de fevereiro, haverá a redução de 50% da capacidade de ocupação em espaços abertos e fechados.

Nos dias em que seria comemorado o Carnaval, a lotação máxima em espaços fechados será reduzida de 100 para 50 pessoas. Em locais abertos, a capacidade passará de 150 para 75. Ainda de acordo com o decreto, estão proibidas manifestações carnavalescas, como blocos, agremiações e outros eventos que configurem aglomeração.

A Prefeitura de Aracaju, em ação conjunta com o Governo do Estado, participará da força-tarefa de fiscalização do Governo do Estado que atuará no cumprimento do decreto, garantindo a prevenção e promoção à saúde durante este período tão sensível de pandemia.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, destaca que a participação da Prefeitura na ação integrada coordenada pelo Governo do Estado é muito importante para Aracaju. “Essa parceria já vem sendo firmada há algum tempo e agora, mais uma vez, estaremos trabalhando juntos para garantir a segurança da população”, destaca o secretário.

Trabalho conjunto

A força-tarefa que fará a fiscalização é composta por agentes da Vigilância Sanitária, da Polícia Militar, da Guarda Municipal de Aracaju, das secretarias Estadual e Municipal da Saúde e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

“Todo o calendário de fiscalizações é realizado através da coordenação dessa força-tarefa pelo Governo do Estado. Além disso, com a Guarda Municipal, estaremos intensificando a operação Terminal Seguro, nos terminais de integração da capital”, informa Luís Fernando.

A fiscalização será feita em pontos com maiores possibilidades de aglomeração, em todas as regiões da capital. O foco será as medidas de prevenção contra covid-19, disponibilizando saneantes para higienização das mãos, orientações sobre o distanciamento social e uso das máscaras. Os casos de infração serão notificados.

Cabe ressaltar que as ações de fiscalização e vigilância realizadas pela Prefeitura de Aracaju são constantes, intensificadas neste período de pandemia, quando os cuidados adotados pela população precisam ser ainda maiores.

Informações e foto AAN