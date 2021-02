Ceac´s funcionarão normalmente no período alusivo ao carnaval

12/02/21 - 12:42:49

Diante o Decreto estadual nº 40758, anunciado pelo governador Belivaldo Chagas, no dia 04 de fevereiro, haverá expediente normal no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, período alusivo ao carnaval deste ano.

As unidades do Ceac Riomar e Aracaju Parque Shopping funcionarão normalmente das 7h às 18h. Os Ceac’s da Rodoviária, Rua do Turista e Shopping Peixoto, das 7h às 13h.

Mediante a pandemia da Covid-19 e seguindo recomendações sanitárias o atendimento na rede Ceac continua ocorrendo mediante agendamento prévio, através do www.agendafacil.se.gov.br ou pelos telefones: 0800-079-6100, 3226-7925, 99191-2024, 99191-2031.

Foto: Ascom/ Sead