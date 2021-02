DEPUTADA GORETTI REIS É RECONDUZIDA À PROCURADORIA DA MULHER NA ALESE

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo reconduziu a deputada Goretti Reis (PSD) para o comando da Procuradoria Especial da Mulher da Alese, espaço criado em 2018 e que no próximo dia 26 de fevereiro completa três anos com uma série de ações voltadas para a promoção efetiva da participação e da defesa dos direitos das mulheres, contribuindo para a equidade de gênero contra todas as formas de discriminação no âmbito do Poder Legislativo.

No ato de sua criação, Goretti foi designada à primeira Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa. “Quero agradecer esse voto de confiança do presidente Luciano Bispo no nosso trabalho e nosso mandato, como também aos demais parlamentares, nossos colegas da Casa, que tanto nos apoiam nessa causa. Em quase três anos podemos nos orgulhar que a Procuradoria conseguiu desenvolver uma série de ações que só acrescentam para a sociedade, que só enriquecem e fortalecem o nosso Parlamento”.

Para Goretti, a criação da Procuradoria Especial da Mulher em 2018 foi um marco histórico porque ela veio para atuar no enfrentamento às diversas formas de discriminação e de violência contra a mulher. “É uma ferramenta importante juntamente com os demais órgãos e programas de governo, no enfrentamento à violência contra as mulheres, mas também para a promoção da igualdade de gênero, da autonomia e do empoderamento feminino”.

“Quando assumi este desafio à frente da Procuradoria, percebi o tamanho da minha responsabilidade e a dimensão do trabalho que temos por fazer. Existem inúmeras diversidades a serem tratadas no tocante à políticas públicas voltadas para as mulheres, tendo como base a saúde, comportamento, violências, vida profissional e pessoal. A Procuradoria Especial da Mulher fortalece a democracia, aproxima as cidadãs sergipanas da participação política perante o poder público”, acrescenta a deputada.

Goretti fala que o trabalho da Procuradoria não está apenas concentrado nela, mas em toda a equipe que é coordenada por Rosimeire Santos, além das demais servidoras da Alese. “A Procuradoria promove debates e palestras, uma série de eventos. Por conta da pandemia não pudemos mais promover audiências públicas, mas há uma somação de todos na Casa sobre o trabalho que vem sendo realizado desde 2018. Agradeço a todos e já quero antecipar que vamos seguir apoiando as campanhas públicas de conscientização da população sobre a importância da garantia dos direitos femininos, combatendo todo tipo de violência contra a mulher”.

Foto Alese

Por Habacuque Villacorte