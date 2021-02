EDVALDO DECRETA LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS PELA MORTE DE MANELITO MENEZES

12/02/21 - 16:28:26

O prefeito Edvaldo Nogueira decretou, nesta sexta-feira, 12, luto oficial de três dias em Aracaju pelo falecimento do empresário Manoel Aguiar Menezes Neto, mais conhecido como Manelito Menezes. Superintendente do grupo Samam e mantenedor da Indústria Taquari, Manelito estava internado em um hospital da capital, por causa da covid-19, e não resistiu às complicações da doença, indo à óbito na madrugada desta sexta-feira. O empresário tinha 56 anos e deixou duas filhas.

No decreto em que declara o luto oficial e em suas redes sociais, o prefeito manifestou pesar e destacou a importância do empresário para o desenvolvimento de Aracaju e de Sergipe. “Foi com muita tristeza, pesar e dor que recebi a notícia do falecimento de Manelito Menezes, do grupo Samam. Um grande sergipano, um jovem empresário, homem de grandes qualidades, que, infelizmente, perdemos em decorrência da covid-19. Manelito foi um dos grandes empreendedores de Sergipe”, enfatizou.

Edvaldo também lembrou da contribuição dada pelo empresário à capital sergipana, logo nos primeiros meses de combate à pandemia. No enfrentamento ao novo coronavírus, o grupo Samam deu apoio direto à Prefeitura de Aracaju com a doação de seis mil litros de álcool a 70%. Manelito Menezes chegou, inclusive, a ser recebido pelo prefeito, que agradeceu o apoio do empresário. Na oportunidade, o empresário se colocou à disposição da Prefeitura para colaborar no combate ao coronavírus.

“No momento difícil que enfrentamos no combate ao novo coronavírus, Manelito se colocou à disposição da cidade e colaborou, de maneira direta, com a Prefeitura de Aracaju”, reiterou o gestor municipal. No decreto, Edvaldo ressaltou que Manelito “deixa como exemplo e modelo de dignidade a sua história de vida”.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA