MORRE O EMPRESÁRIO MANELITO MENEZES, POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19

12/02/21 - 06:48:08

Morreu na madrugada desta sexta-feira (12) o empresário Manelito Meneses, 56 anos, do Grupo Samam, vitima da covid-19. As informações são de que Manelito estava internado no Hospital São Lucas, em Aracaju desde o mês passado. Manelito era transplantado renal já há anos.

Segundo a família, ele estava internado em um hospital da capital há alguns dias por causa da Covid-19. Manelito era superintendente do Grupo Samam e mantenedor da Indústria Taquari. O empresário deixou duas filhas. O prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira se manifestou nas redes sociais “ Manelito foi um dos grandes empreendedores de Sergipe. No momento difícil que enfrentamos o combate ao coronavírus, se colocou à disposição da cidade e colaborou, de maneira direta com a prefeitura”, ressaltou o prefeito.

O corpo está sendo levado para o Osaf, e o sepultamento às 11 no Cemitério Santa Isabel.