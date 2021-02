Política na folia

12/02/21 - 08:44:00

Por Adiberto de Souza

Mesmo com a pandemia da Covid-19, os políticos vão aproveitar o feriadão do Carnaval para fazer o que mais gostam: discutir sobre política. Diferente dos pobres mortais, que trabalharão durante o período momesco, os políticos vão trocar ideias sobre as eleições de 2022. Entre um drinque e outro, uma marchinha mais animada e alguns salgadinhos apimentados, eles ouvirão o que pensam dos aliados e não deixarão de consultar os adversários, na tentativa de formar um entendimento sobre os possíveis acordos a serem feitos no ano seguinte. Tudo bem que ainda é cedo para firmar pontos de vista em torno do pleito de 22, mas em política quem não anda fica pra trás. Crendeuspai!

Pelas costas

O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, mandou um recado para o ainda demista João Tarantela. Ao saber que o distinto sonha em disputar o governo de Sergipe, Machadão deu uma de desinformado: “Pensava que ele já havia deixado o partido”. Claro que o experiente líder do DEM sabe quem entra e quem sai da legenda, porém, de maneira indireta e educada até, informou a Tarantela que a porta da rua é a serventia da casa. Home vôte!

Ministro trapalhão

Nem os parlamentares que votaram no presidente Jair Bolsonaro suportam mais as trapalhadas do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ao comentar sobre a audiência pública com o dito cujo, o senador bolsonarista Alessandro Vieira (Cidadania) disse que “a fala do ministro Pazuello pode ser resumida, em grande parte, a mentiras sobre o passado e promessas fantasiosas sobre o futuro. Impressionante a falta absoluta de uma política pública de saúde desenhada com técnica e eficiência”. Misericórdia!

Contra quebra-molas

A deputada estadual Maria Mendonça (DEM) enviou nota à coluna informando ser contra a instalação de lombadas e quebra-molas nas rodovias, por entender que a redução da velocidade dos carros facilita a ação dos marginais. Acontece, porém, que o vereador Zé de Donira lhe pediu que propusesse ao governo a instalação de uma lombada na perigosa “Curva do Salgadinho”, da Rota do Sertão. Comovida com o apelo do aliado político, Maria Mendonça apresentou a indicação que, se for atendida, aumentará para 121 o número de lombadas e quebra-molas na rodovia entre Ribeirópolis e Canindé. Ô diacho!

Luto

Vítima da covid-19, morreu hoje, num hospital de Aracaju o empresário sergipano Manuel Aguiar Menezes 56 anos, do Grupo Samam. Segundo as primeiras informações, Manelito era transplantado e a doença provocou a falência do rim, causando a sua morte. Este é o segundo empresário sergipano que morre de coronavírus esta semana. Na última terça-feira (9), faleceu em São Paulo um dos fundadores do grupo supermercadista GBarbosa, Noel Barbosa, de 79 anos. Lastimável!

Grande perda

O governador Belivaldo Chagas (PSD) lamentou a morte prematura do empresário Manoel Aguiar Menezes: “Foi com imenso pesar e consternação que recebi a notícia da morte de Manelito Menezes Neto, superintendente do Grupo Samam e mantenedor das Indústrias Taquari, produtoras de álcool e açúcar em Sergipe. Deixo aqui o meu abraço para toda a família, amigos e pessoas próximas do empresário”, frisou.

Desconto negado

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) terá frustrada a sua vontade de ver descontados de seu contracheque os próximos dias 15, 16 e 17 que ele não participará das sessões remotas pelo fato de ser ponto facultativo na Assembleia. O Legislativo informou que não há como fazer o desconto legalmente. Segundo Carvalho, não fica bem ele ficar em casa durante o Carnaval, enquanto os servidores públicos estarão trabalhando. Um servidor da Assembleia disse que Gilmar está jogando para a torcida, “pois como deputado, deve saber muito bem da impossibilidade de se descontar os três dias do contracheque”. Ah, bom!

Conversa de aliados

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo (PP), fez uma visitou o aliado aracajuano Edvaldo Nogueira (PDT) para tratar sobre a licitação do transporte coletivo na Grande Aracaju. Segundo o pedetista, já em março ocorrerá uma nova reunião para discutir o mesmo assunto, incluindo na conversa os prefeitos Marcos Santana (MDB) e Alberto Macedo (MDB), respectivamente, de São Cristóvão e da Barra dos Coqueiros. É, pelo visto, a concorrência do transporte agora sai. Oremos!

Sem folga na folia

E os vereadores de Aracaju vão bater ponto na terça-feira de Carnaval. A decisão foi aprovada na sessão de ontem e visa seguir a Prefeitura da capital e o governo de Sergipe, que não decretaram ponto facultativo durante a folia. Os parlamentares também aprovaram a realização de sessão plenária na Quarta-Feira de Cinzas. Diferentemente, os deputados estaduais não aparecerão no “batente” durante o reinado de Momo. Marminino!

Elogio adversário

O presidente do PSC sergipano, ex-deputado federal André Moura, rasgou elogios ao senador Rogério Carvalho (PT). Segundo ele, diferente do também senador Alessandro Vieira (Cidadania), “que ainda não disse a que veio”, o petista tem se empenhado na defesa das causas de Sergipe. Moura lembrou o esforço de Rogério para conseguir a liberação de R$ 200 milhões pelo governo federal visando a recuperação de nossas rodovias. Questionado sobre uma possível aliança do PSC com o PT para 2022, André desconversou. Então, tá!

Recorte de jornal

