Facultativo: Câmara de Aracaju irá funcionar normalmente na semana do Carnaval

12/02/21 - 06:32:00

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) estará funcionando durante os dias de Carnaval. A realização das sessões no período foi colocada pelo presidente da Casa, Nitinho (PSD) para apreciação dos demais parlamentares e foi aprovada pela maioria. A decisão acompanha a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) e o Governo do Estado de Sergipe, que não decretaram ponto facultativo no Carnaval.

Com a definição do Plenário, ocorrerão sessões na próxima semana, nos dias regimentais: terça, quarta e quinta, a partir das 9h. Todos os setores da CMA funcionarão normalmente.

Segundo o presidente Nitinho, a decisão da Câmara em acompanhar a Prefeitura de Aracaju e do Estado em não haver ponto facultativo durante o Carnaval deste ano, faz parte das medidas adotadas com o intuito de evitar aglomerações e o aumento de casos da Covid-19.

