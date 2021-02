SINTASA BUSCA AVANÇO NA CONSTRUÇÃO DO NOVO ACORDO COLETIVO DA FUNESA

12/02/21 - 08:21:53

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), Augusto Couto, e o gerente Janderson Alves reuniram-se, na manhã desta quinta-feira, 11, com a diretoria da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) para debater as tratativas do novo Acordo Coletivo de Trabalho, cuja validade do atual se encerra no final de abril.

Pelo lado da fundação, acenou-se pela manutenção do acordo vigente, mas o Sintasa espera que além da manutenção dos direitos atuais possa haver alguma evolução econômica para o trabalhador.

No final, ficou acertado que o sindicato fará uma assembleia com a categoria para elaborar uma proposta no âmbito financeiro e receber alguma sugestão em relação às condições de trabalho. Com a proposta elaborada, o documento será encaminhado para a Funesa.

“Um dos pontos que queremos avançar é em relação ao aumento do valor do tíquete-alimentação”, afirmou o presidente Augusto Couto, que elogiou o fato da Funesa estar cumprindo rigorosamente o Plano de Emprego e Remuneração (PER).

Outro ponto que merece elogio por parte do sindicato é que a fundação já criou uma comissão para avaliar a questão do PER em relação à titulação.

“Isto é para ser elogiado porque em outras fundações, como na Hospitalar de Saúde, o PER não está sendo cumprido. Então, como esta diretoria da Funesa é bem sensível a categoria, acreditamos que teremos boas notícias na construção também do novo Acordo Coletivo de Trabalho”, explicou Augusto.

Informações e foto Sintasa