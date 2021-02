Deputada Janier Mota planeja ações para agricultura de Itabaianinha e Região Sul

13/02/21 - 08:56:09

Atenta às necessidades da população, a deputada estadual Janier Mota (PL) participou, nesta sexta-feira, 12, de reunião bastante produtiva com o secretário Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca de Sergipe, André Luiz Bomfim Ferreira, para tratar e planejar ações para agricultura familiar de Itabaianinha, entre outros temas da Região Sul, que irão fortalecer ainda mais a economia.

No encontro com o secretário, Janier Mota ressaltou o quanto Itabaianinha é referência estadual na citricultura, por exemplo, destacando também a importância econômica da agricultura familiar para os moradores da cidade.

A deputada solicitou ao secretário a realização de um encontro com pequenos produtores rurais de Itabaianinha – atendendo a um pedido do prefeito Danilo de Joaldo, do secretário municipal Agrário, Karani da Silva, e do presidente da Câmara Municipal, o vereador Nicácio Lima.

“Tenho um carinho especial e amor pela agricultura, pelo campo. E sei o quanto esta área é essencial para diversas famílias. Pois, como diz o ditado: homem no campo é sinônimo de comida na mesa. Por isso, procurei hoje o secretário para juntos fortalecermos a produção agrícola em Itabaianinha”, afirma Janier.

Ciente da importância da agricultura familiar e solícito ao pedido da deputada, o secretário concordou em participar de uma sessão especial na Câmara Municipal de Itabaianinha, com a presença de pequenos produtores rurais. O encontro ficou marcado para a próxima quarta-feira, 17, no período da tarde.

“Irei com o maior prazer para Itabaianinha conversar com os agricultores. Quero entender de perto o que o município e seus pequenos produtores vem fazendo lá. Sei da importância da cidade para a Região Sul do nosso Estado”, ressalta o secretário André Luiz Bonfim.

“Agradeço demais a atenção dada pelo secretário. A presença dele lá em Itabaianinha será muito importante. As pessoas almejam, realmente, saber mais sobre os projetos e ações que o Governo do Estado, a Secretaria de Agricultura, têm para eles. Querem se aprofundar no assunto”, informa Janier.

Foto assessoria

Por Tatianne Melo