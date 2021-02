DEPUTADA MAISA MITIDIERI GARANTE QUE IRÁ CONCORRER A REELEIÇÃO EM 2022

13/02/21 - 09:59:28

Um ano antes das eleições e já é possível ouvir muitas especulações em torno dos candidatos que irão pleitear os cargos de deputados estaduais e federais, senador, governador e presidente da república. Em Sergipe não é diferente, muitas supostas candidaturas rondam as rodas de conversa política, nesse cenário um dos nomes que tem sido bastante citado é o da Deputada Maisa Mitidieri que já afirmou não ter outro interesse que não seja disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Em seu primeiro mandato, a parlamentar visa continuar trabalhando e contribuindo para o estado de Sergipe. “Diariamente recebo diversas mensagens perguntando se eu irei concorrer a uma vaga para deputada federal, mas acredito que ainda tenho muito a fazer aqui como deputada estadual, e é assim que quero continuar”, destaca.

O nome do seu irmão Fábio Mitidieri, que ocupa uma cadeira na Câmara Federal também tem sido muito falado, inclusive muito cotado para o cargo de governador e com isso há muitas dúvidas de quem será indicado para ocupar sua vaga. “Não é de hoje que vemos o fortalecimento do nome do Fábio para governo em todo o estado e com isso abre espaço para questionamentos de quem ficará em seu lugar caso ele realmente dispute a vaga. Garanto que minha intenção é seguir fortalecendo o PSD em Sergipe e consolidar ainda mais o meu trabalho na Alese”, afirma Maisa.

Como deputada estadual, a parlamentar vem realizando um mandato exemplar com destaque para o trabalho voltado à ampliação da representatividade feminina na política e na criação de políticas públicas na área da saúde mental, além de sempre atender as necessidades municipais junto ao Governo do Estado.

Por Assessoria Parlamentar