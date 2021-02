Shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário diferenciado

13/02/21 - 07:58:31

Os empreendimentos administrados pelo Grupo JCPM em Aracaju (SE) estarão abertos normalmente no próximo final de semana. Até sábado, 13 de fevereiro, todas as lojas funcionam das 10h às 22h. No domingo, 14 de fevereiro, as praças de alimentação operam das 12h às 20h, os restaurantes Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue no Shopping Jardins e Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero no RioMar abrem a partir das 12h. Âncoras e grandes marcas funcionam das 13h às 20h. Demais lojas e quiosques abrem das 14h às 20h.

Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, na segunda e terça-feira, 15 e 16 de fevereiro, as praças de alimentação operam das 12h às 20h, os restaurantes Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue no Shopping Jardins e Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero no RioMar abrem a partir das 12h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

De 15 a 17 de fevereiro, o Ceac localizado no RioMar Shopping funciona das 7h às 18h, com atendimento mediante agendamento prévio.

Na quarta-feira, 17 de fevereiro, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju operam normalmente, com todas as lojas e praças de alimentação funcionando das 10h às 22h.

Lazer

A exposição ‘A Era do Gelo’ instalada no Shopping Jardins segue aberta à visitação até o dia 17 de fevereiro, funcionando das 10h às 22h até o sábado, 13 de fevereiro, e das 12h às 20h de domingo à terça-feira, 14 a 16 de fevereiro. Na quarta-feira, 17 de fevereiro, o funcionamento será das 10h às 22h. Diariamente, das 14h às 20h, a criançada poderá curtir a atração ‘Encontre a Noz Gigante e Ganhe um Sorvete do Bob´s’. O acesso é gratuito.

No Riomar Aracaju, a exposição ‘Natureza Gigante’ permanece aberta à visitação até o sábado, 13 de fevereiro, das 10h às 22h e, no domingo, 14 de fevereiro, das 12h às 20h. O acesso é gratuito.

Os cinemas seguem a programação da rede Cinemark.

Supermercado

As lojas do GBarbosa funcionam normalmente. O supermercado do Shopping Jardins opera, de segunda a sábado, das 7h às 22h, e no domingo, das 7h às 21h. No RioMar, o GBarbosa abre, de segunda a sábado, das 8h às 22h, e no domingo, das 8h30 às 21h.

Delivery

As plataformas RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online estão funcionando normalmente, de acordo com o horário dos shoppings. Os canais contam com mais de 8 mil itens de diferentes segmentos, incluindo gastronomia, e podem ser acessados pelos sites riomararacajuonline.com.br e shoppingjardinsonline.com.br ou aplicativos, disponíveis para Android e iOS.

As ferramentas de e-commerce atendem a todos os bairros de Aracaju e estão operando com frete grátis para a primeira compra ou pedidos a partir de R$ 75. O prazo de entrega é estimado em uma hora para as refeições e de até um dia útil para os produtos, respeitando o horário de funcionamento dos shoppings.

Fonte e foto assessoria