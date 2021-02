Valmir de Francisquinho divulga nota de esclarecimento e diz que matéria sobre suposta prisão “é mentirosa e ridícula”

13/02/21 - 12:06:49

Nos últimos dias, através de um blog regional e mais recente de um site de notícias, foi divulgada uma matéria com o título “Ex-prefeito de Itabaiana pode voltar para a cadeia acusado de crime”, referindo-se a uma denúncia sobre a arrecadação de IPTU. A reportagem foi produzida com informações mentirosas, que não refletem a verdade, e cujo único objetivo é o de atingir a imagem, a honra e o nome do ex-prefeito Valmir de Francisquinho.

O DEOTAP instaurou um inquérito e o Ministério Público ofereceu a denúncia para o Tribunal de Justiça. À época, a assessoria jurídica do então prefeito apresentou a defesa preliminar, mas não houve tempo hábil de realizar a sessão para recebimento ou não da denúncia. Por conta disso e da perda do foro privilegiado do ex-prefeito, o processo será remetido para a comarca de Itabaiana, onde terá início toda a sua tramitação.

O suposto “risco de prisão” citado na matéria trata-se de uma afirmação ridícula, uma vez que não houve audiência ou até mesmo perícia contábil como parte do processo. Vale ressaltar que há uma enorme distância entre ser denunciado e ser condenado. E, nesse caso, não houve ainda sequer o direito de defesa.

Através da sua assessoria jurídica, o ex-prefeito Valmir de Francisquinho autorizou a tomada de providências legais junto ao Judiciário contra essas e outras fakes news, para reparação da sua honra e imagem de homem público.