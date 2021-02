FEDERAÇÃO DE FUTEBOL ALTERA DATA DE DUAS PARTIDAS DA 1ª RODADA DO SERGIPÃO

14/02/21 - 09:58:02

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) alterou na tarde desta sexta-feira (12/02) as datas de dois jogos da primeira rodada do Campeonato Sergipano da Série A1. As partidas entre Dorense x Itabaiana e Boca Júnior x FreiPaulistano saíram dos dias 20 e 21 de fevereiro para o dia 10 de março.

O motivo da alteração foi o alto número de infectados pela Covid-19, nas equipes do Dorense e FreiPaulistano. Em parceria com FSF, os jogadores e membros das comissões técnicas dos dois clubes passaram por exames para detectar o vírus. Na equipe do Dorense dos 40 testes realizados 20, já receberam os resultados. Dos 20 testes, 16 pessoas testaram positivo pra Covid-19. Os outros resultados serão divulgados até domingo.

A equipe do FreiPaulistano, também realizou 40 testes. O clube recebeu os resultados de 20 exames e 14 pessoas estão infectadas pelo vírus. Os membros das duas equipes estão em isolamento por 10 dias e estão recebendo acompanhamento médico e passam bem.

Com a grande quantidade de positivados a Federação Sergipana de Futebol, entende que no momento a melhor alternativa é suspender os jogos das equipes envolvidas. A FSF, informa ainda que na próxima semana os demais clubes estarão realizando a segunda fase dos exames de Covid-19.

Acompanhe os detalhes das rodadas com as alterações na tabela:

1ª rodada:

20 de fevereiro (sábado)

16h – Confiança x Atlético Gloriense, arena Batistão, em Aracaju

16h – Lagarto x América de Pedrinhas, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

21 de fevereiro (domingo)

15h15 – Maruinense x Sergipe, estádio Fernando França, em Carmopólis

10 de março (quarta-feira)

15h15 – Boca Júnior x FreiPaulistano, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

16h- Dorense x Itabaiana, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

2ª rodada

23 de fevereiro (terça-feira)

15h15 – América de Pedrinhas x Confiança, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

24 de fevereiro (quarta-feira)

16h – FreiPaulistano x Maruinense, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo

20h15: Sergipe x Lagarto, arena Batistão, em Aracaju

25 de fevereiro (quinta-feira)

16h – Atlético Gloriense x Dorense, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

27 de fevereiro (sábado)

16h: Itabaiana x Boca Júnior, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

3ª rodada

27 de fevereiro (sábado)

16h – Lagarto x FreiPaulistano, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

28 de fevereiro (domingo)

15h15 – Dorense x Sergipe, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

15h15 – Maruinense x América de Pedrinhas, estádio Fernando França, em Carmopólis

03 de março (quarta-feira)

15h15 – Boca Júnior x Atlético Gloriense, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

20h15 – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

FSF