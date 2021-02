Força-Tarefa contra a Covid-19 fiscaliza mais estabelecimentos comerciais

14/02/21 - 09:29:50

A Força-Tarefa contra a Covid-19 esteve na noite desta sexta-feira, 12, no conjunto Leite Neto, zona sul de Aracaju, para fiscalizar os estabelecimentos comerciais quanto ao cumprimento do decreto governamental que proíbe a realização de festas carnavalescas, a exemplo de blocos, prévias, apresentações musicais e shows, de caráter público ou privado, no período de 11 a 21 deste mês. O objetivo é de impedir aglomerações e manter o distanciamento social para evitar maior disseminação do coronavírus. Nenhuma intercorrência foi registrada.

O distanciamento entre mesas, o uso de máscara pelos funcionários e consumidores em deslocamento pelo ambiente dos bares e restaurantes, bem como a oferta de álcool 70% para os clientes são itens que fizeram parte do objeto da fiscalização. Durante a noite foram visitados 10 estabelecimentos, sendo seis bares e restaurantes e quatro lanchonetes. A ação teve início às nove horas e se estendeu até a meia-noite. A fiscalização transcorreu com tranquilidade.

Participaram da Força-Tarefa equipes das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, com a missão de combater as aglomerações e o poder de promover a dispersão em casos de flagrante desrespeito ao decreto governamental, conforme destacou o fiscal da Vigilância Sanitária Estadual, Paulo Tiago Santos.

Foto: Valter Sobrinho

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde