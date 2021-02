PERÍODO DE CARNAVAL ALTERA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS EM SERGIPE

Na próxima segunda (15) e terça-feira (16) é comemorado o carnaval em todo o país. Este ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o governo de Sergipe, assim como em outros estados, determinou a suspensão dos pontos facultativos e proibiu festividades com aglomeração até o dia 21 de fevereiro.

Confira o guia do que abre e fecha em Aracaju durante o carnaval.

Comércio

O Sindicato dos Lojistas de Sergipe (Sindlojas) informou que o comércio sergipano não irá funcionar durante nos dias 15 e 16. As lojas reabrem na Quarta-feira de Cinzas.

Mercados e feiras livres

Os mercados Virgínia Franco e Milton Santos, no Centro de Aracaju, além do Vereador Milton Santos, no Conjunto Augusto Franco, fecham para limpeza na segunda-feira (15), e reabrem na terça (16), em horário normal, a partir das 6h.

Centro comercial

As lojas do centro da capital estarão fechadas nos dias 15 e 16, por causa da convenção coletiva de trabalho. Já na Quarta de Cinzas, no dia 17, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, cada empreendimento decide se abre a partir das 8h ou das 12h.

Shoppings

Shopping Prêmio – Nos dias 15 e 16, segunda-feira e terça-feira de Carnaval, o Shopping Prêmio funcionará em horário especial. Lojas e quiosques, das 14h às 20h e praça de alimentação, das 12h às 22h. Na quarta-feira, dia 17, o funcionamento será normal, das 10h às 22h.

Aracaju Parque Shopping – O Aracaju Parque Shopping informa que nos dias 15/02 (segunda-feira) e 16/02 (terça-feira) as lojas não abrirão devido a CCT 2020/2020. Entretanto, a praça de alimentação funcionará das 12h às 20h. No dia 17/02 (quarta-feira), o shopping abrirá no horário normal, das 10h às 22h.

Riomar e Jardins – Os empreendimentos administrados pelo Grupo JCPM em Aracaju (SE) estarão abertos normalmente no próximo final de semana. Até sábado, 13 de fevereiro, todas as lojas funcionam das 10h às 22h. No domingo, 14 de fevereiro, as praças de alimentação operam das 12h às 20h, os restaurantes Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue no Shopping Jardins e Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero no RioMar abrem a partir das 12h. Âncoras e grandes marcas funcionam das 13h às 20h. Demais lojas e quiosques abrem das 14h às 20h.

Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, na segunda e terça-feira, 15 e 16 de fevereiro, as praças de alimentação operam das 12h às 20h, os restaurantes Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue no Shopping Jardins e Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero no RioMar abrem a partir das 12h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

De 15 a 17 de fevereiro, o Ceac localizado no RioMar Shopping funciona das 7h às 18h, com atendimento mediante agendamento prévio.

Na quarta-feira, 17 de fevereiro, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju operam normalmente, com todas as lojas e praças de alimentação funcionando das 10h às 22h.

Supermercados

Os estabelecimentos operam normalmente entre os dias 13 e 17, segundo Associação Sergipana de Supermercados.

Bancos

Na segunda e na terça, as agências bancárias estarão fechadas. As atividades serão retomadas a partir das 12h da quarta-feira (17).

Feiras Livres

As feiras livres e os mercados municipais de Aracaju funcionam normalmente durante os dias de carnaval. De acordo com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), apenas na segunda-feira, 15, os mercados Virgínia Franco e Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, estarão fechados para limpeza geral.

A Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) terá horários diferenciados:

15/02 (segunda-feira): das 3h às 18h

16/02 (terça-feira): das 3h às 16h (e sem abertura do setor administrativo)

17/02 (quarta-feira): das 03h às 18h