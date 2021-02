ARACAJU VACINOU MAIS DE 86% DOS IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS E SEGUE IMUNIZANDO

A Prefeitura de Aracaju segue trabalhando para imunizar a população contra a covid-19. Nesta segunda-feira, 15, as equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) deram continuidade à vacinação de profissionais da saúde, da rede pública e particular, e dos idosos acima de 90 anos.

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, destaca que a vacinação será ampliada à medida que novas doses do imunizante foram encaminhadas a Aracaju. Ela destaca que, até o momento, a Prefeitura já imunizou 2.015 idosos, o que representa 86,4% da meta estabelecida, de vacinar 2.330; e 13.147 trabalhadores da saúde.

“O andamento da vacinação segue o Plano Municipal de Imunização, que é alinhado ao Plano Nacional e está validado pelos órgãos fiscalizadores, como Ministérios Públicos Estadual e Federal. Até o momento, o trabalho coordenado tem garantido a celeridade, sobretudo na segunda fase da vacinação. É preciso destacar que Aracaju recebeu doses apenas para idosos acima de 90 anos e para a continuidade da vacinação dos trabalhadores da saúde. Os demais calendários serão divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde a partir do momento que houver nova remessa feita pelo Ministério da Saúde. Informaremos a população sobre as novas fases, com o máximo de celeridade, como estamos fazendo até agora”, frisa a secretária.

Na quarta-feira (10), com a chegada de mais vacinas enviadas pelo Governo Federal, a gestão municipal pôde iniciar a segunda fase da campanha de vacinação contra a covid-19, a que contempla os idosos acima de 90 anos e acamados da mesma faixa etária. Contando com a ação de drive-thru, ocorrida nos dias 10, 11 e 12, no Parque Augusto Franco (Sementeira), e com a vacinação desenvolvida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

No último sábado (13), para ampliar o alcance a esses trabalhadores, a Prefeitura realizou mais uma ação de imunização com o objetivo de dar celeridade ao processo de vacinação dos profissionais de saúde. Com a expectativa de imunizar cerca de dois mil profissionais, a SMS reservou três Unidades Básicas de Saúde da capital para acolher trabalhadores da rede pública e privada, listados previamente.

Nesta segunda-feira, contudo, a imunização dos profissionais voltou a ocorrer de forma concentrada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos.

“Sabemos que nessa primeira fase são os profissionais de saúde, mas nessa campanha existe uma priorização desses profissionais, pelo próprio quantitativo de vacinas recebidas pelo Município. Então, nessa priorização, o primeiro grupo vacinado foi daqueles que trabalham diretamente com pacientes covid, principalmente em hospitais, urgências e unidades de saúde de referência. Já vacinados esses no primeiro momento, agora, estamos ampliando para os outros locais, seguindo a recomendação número dois do MPE e MPF para aplicação dessa vacina contra a covid”, salienta a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde do Município, Taíse Cavalcante.

Mais segurança

Um dos trabalhadores que foi vacinado nesta segunda foi o serviços gerais da Clínica São Marcelo, Sidney dos Santos, que falou sobre a expectativa pela segunda dose. “Depois que a gente toma a primeira dose da vacina, ficamos mais ansiosos pela segunda para, de fato, estarmos imunizados. De toda forma, é uma tranquilidade a mais”, afirma.

A colega de profissão, Edileusa Oliveira, também demonstrou ansiedade. “Estava muito esperançosa pela chegada da vacina e poder recebê-la logo no início me dá uma tranquilidade maior, me sinto mais segura, mesmo que, por enquanto, só tenha tomado a primeira dose. Minha esperança, agora, é que, em breve, todos possam estar vacinados”, completa.

O oftalmologista Johnny Guzman atua em diversas unidades de saúde da capital e, por isso, agora, com a primeira dose recebida, se diz mais seguro e na expectativa.

“Quem trabalha na área da saúde acaba sempre se expondo mais e a vacina nos dá, de alguma forma, mais calma para continuar exercendo nossas funções. É claro que só iremos estar imunizados após a segunda dose, mas receber a primeira já é uma grande passo”, ressalta Guzman.

As informações detalhadas sobre todas as etapas da vacinação são divulgadas pela Prefeitura de Aracaju, por meio dos canais oficiais, como a Agência Aracaju de Notícias, e os perfis oficiais da administração municipal nas redes sociais. Em caso de dúvidas, a população aracajuana pode entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria da Saúde, pelo 0800 729 3534, opção 7.

Foto: Marcelle Cristinne