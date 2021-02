Belivaldo acompanha andamento das obras de reestruturação das rodovias estaduais

15/02/21 - 07:30:50

O governador visitou as obras da rodovia SE-100 Pirambu /Pacatuba, de parte da rodovia SE-240 que vai do Povoado Serra do Machado até o município de Moita Bonita. E ainda as obras da SE-179 que liga Pinhão a Simão Dias

Nesta sexta-feira(12), o governador Belivaldo Chagas percorreu diversas regiões para acompanhar a reestruturação das rodovias estaduais que está sendo realizada pelo governo do Estado, no intuito de garantir segurança, trafegabilidade e conforto aos sergipanos. A primeira parada foi na intervenção da rodovia SE-100 Pirambu /Pacatuba, entre os territórios Leste Sergipano e Baixo São Francisco. Logo após, passando pelo Agreste Central, o governador dirigiu-se ao Povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis, para verificar a restruturação de parte da rodovia SE-240 que vai até o município de Moita Bonita. E por último, o governador visitou as obras da SE-179 que liga Pinhão e Simão Dias, no Agreste Central e Centro Sul.

Em meio a pequenos vales, manguezais, dunas e vegetação diversificada, as obras na rodovia Pirambu/Pacatuba (SE-100 Norte) estão sendo executadas por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), num investimento de R$ 48.456.312,76, oriundo do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste).

“Fizemos hoje, uma visita técnica à obra da rodovia SE-100, entre Pirambu e Pacatuba. Aqui já estão prontos mais de 30km de pista, dos 47km de extensão total da obra. Foram investidos cerca de R$ 48,5 milhões, ainda do Proinveste. Infelizmente, por questões relacionadas aos órgãos de preservação ambiental e histórico, a obra não pôde avançar nos 15km restantes de estrada. Porém, assim que o trecho for liberado, vamos complementar a obra com recursos próprios”, disse o governador.

O governador declarou, ainda, que o governo do Estado estará licitando no próximo dia 8 de março, o trecho Japaratuba-Pirambu, e no dia 10, Pacatuba-Brejo Grande. “Tudo para incrementar ainda mais o turismo, gerando desenvolvimento, emprego e renda neste verdadeiro paraíso que é o litoral Norte de Sergipe, que já está recebendo um novo hotel resort, demonstrando todo o potencial da região”, revelou.

A intervenção da SE-100 Norte complementará a integração de toda a faixa litorânea sergipana, de Indiaroba até Brejo Grande, através de rodovias. A estrada tem início no povoado Aguilhadas, em Pirambu, e termina na SE-429, no Povoado Atalho, em Pacatuba.

Serra do Machado- Moita Bonita

Na restruturação de parte da rodovia SE-240, entre a SE-170, em Moita Bonita, e a SE-339, no povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis, estão sendo investidos R$ 2.558.522,16, em um trecho de 5,5 km. Na obra total, que compreende também o trecho entre Serra do Machado e a sede de Ribeirópolis, o investimento é de R$ 5.788.147.8, com recursos do Pró-Rodovias. Com um total de 12,4 quilômetros de extensão, o projeto é executado pela Sedurbs, por meio do DER.

No trecho que corresponde à reestruturação de parte da rodovia SE-240 entre a SE-339, no Povoado Serra do Machado, e a SE-175, em Ribeirópolis, serão investidos R$ 3.229.625,71, em uma extensão aproximada de 6,9 km.

Ainda na região, o Estado também investe, por meio do Pró-Rodovias, na reestruturação de parte da Rodovia SE-339, entre o município de Nossa Senhora das Dores (SE-339) e a SE-240, no povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis. O investimento é de R$ 11.317.019,68 em 24,4 km.

“No trecho Serra do Machado/Dores, só falta em torno de 500 metros, a gente está terminando uma drenagem e tão logo termine esse trecho, no que se refere à pavimentação estará todo executado. Já no trecho Serra do Machado/Moita, tivemos problemas com relocação de adutoras e, agora, a empresa já está dando continuidade. A rodovia já está sendo recapeada e espero que, até ao fim de março, no que se refere à Serra do Machado/Ribeirópolis e Serra do Machado/Moita Bonita, estará totalmente executada”, explicou o secretário Estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto.

Pinhão-Simão Dias

A obra para reestruturar parte da Rodovia SE-179, no trecho que liga Simão Dias a Pinhão, compreende a extensão aproximada de 24,4 km. O investimento é de R$ 12.413.605,70, oriundo do Pró-Rodovias.

Dos 24 km da rodovia, já foram reciclados 100%. Com relação à pavimentação asfáltica, 11,63 km foram executados, o que equivale aproximadamente a 50% de toda a obra. Atualmente, estão sendo realizados os serviços de pavimentação com os acabamentos.

“O trecho que liga a BR- 235 a Pinhão já está pronto e o que liga Pinhão a Simão Dias está em processo de finalização. Enfim, é essa luta que estamos travando para que a gente conclua essa primeira etapa do Pró-Rodovias e já estamos trabalhando na segunda etapa, buscando recursos com esse objetivo, para ver se a gente consegue fazer de 250 a 350 km a mais. O meu objetivo é chegarmos a 800 km de estradas reconstruídas”, concluiu o governador.

O Pró-Rodovias é um dos eixos de ação do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe, que prevê a reestruturação de 441,5 km da malha rodoviária estadual, em um investimento de R$ 330 milhões na primeira etapa do programa.

Acompanharam o governador nas visitas às obras o deputado federal Bosco Costa; os deputados estaduais Adaílton Martins e Georgeo Passos; o secretário estadual Ubirajara Barreto (Sedurbs), o diretor-presidente do DER, Carlos Alberto Araújo, dentre outros técnicos das obras.

