COVID-19: 64% DOS IDOSOS COM 90 ANOS OU MAIS JÁ FORAM VACINADOS EM SERGIPE

15/02/21 - 12:14:24

Sergipe atinge, nesta segunda-feira (15), a marca de 4.522 idosos, a partir de 90 anos, imunizados com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Isso representa 64% de cobertura vacinal desta faixa-etária no estado.

Municípios como Maruim, Moita Bonita, São Francisco e Telha atingiram 100% de cobertura vacinal na primeira fase de vacinação. Já municípios como Aracaju, com 98%; Pedrinhas, com 94% e Siriri, também com 94% se aproximam ao total.

De acordo com a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, algumas cidades menores possuem poucos idosos, facilitando e agilizando o processo de vacinação. “Temos um grande avanço na vacinação dos idosos. Municípios grandes como Aracaju já chegam a completar 98% de cobertura vacinal. Tem alguns municípios que precisam avançar, alguns deles deixaram para iniciar essa semana, estavam naquele processo de cadastrar, identificar os idosos e organizar a vacinação”, conta a secretária de Saúde.

O diretor de Vigilância em Saúde SES, o infectologista Marco Aurélio Góes, destaca que cada município deve criar suas estratégias de vacinação para atrair e estimular o desejo do público-alvo. “É importante que cada gestor organize a logística para atrair o interesse na vacinação, os municípios maiores estão vacinando com estratégias como o drive thru. Aracaju fez de uma forma bem acertada. Também tem municípios realizando visitas domiciliares”, disse o diretor.

Logística

Essa remessa de vacinas foi enviada pelo Ministério da Saúde e distribuída pela Secretaria de Estado da Saúde, em tempo recorde, aos municípios no último dia 9 de fevereiro. A Secretaria é responsável pela atribuição nas Regiões de Saúde: Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Aracaju, Estância, Lagarto e Propriá. Estas, por sua vez, repassam o quantitativo necessário aos municípios de sua região.

Todas as informações sobre o coronavírus no estado, bem como sobre a vacinação estão disponíveis no site: https://todoscontraocorona.net.br/

Foto: Flávia Pacheco