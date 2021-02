Eduardo Lima comemora parceria com Agência Nacional para projetos de tecnologia e segurança

15/02/21 - 10:11:30

A reunião foi marcada pela assinatura de um protocolo de intenções, entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o município de Itabaiana. Esse documento é o primeiro passo para os estudos, e desenvolvimento de tecnologias de engenharia de tráfego, segurança pública e mobilidade. A iniciativa faz parte do projeto Cidades Inteligentes, que usa a tecnologia como ferramenta de transformação social e eficiência da gestão pública.

O vereador Eduardo Lima participou do encontro que contou com as presenças dos dirigentes estaduais do Republicanos, do diretório municipal do partido, e o presidente ABDI, Igor Calvet, na sexta-feira, 12. Segundo Eduardo Lima, esse foi o primeiro passo para articular uma parceria da Agência com o município de Aracaju. “Não poderia de furtar da oportunidade de conhecer esse projeto de perto. O trânsito de Aracaju precisa de melhorias e a tecnologia é uma aliada nesse sentido”, pontuou o parlamentar, que é secretário da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Meio Ambiente, na Câmara Municipal.

O projeto Cidades Inteligentes está presente em diversas cidades brasileiras. Campina Grande, na Paraíba, foi a mais recente a aderir a ação e deve investir R$2 mi, com recursos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Itabaiana será a primeira cidade sergipana a contar com a iniciativa, que visa a instalação de semáforos inteligentes, sistemas de controle de tráfego, uso de câmeras em viaturas para identificar placas de veículos em vias monitoradas, além da criação das zonas de wi-fi gratuita para a população. “A implantação de tais tecnologias no município de Aracaju traria inúmeros benefícios à população e reforçaria os investimentos que a gestão tem feito em mobilidade. Só no ano passado foram destinados R$49 milhões para obras nos corredores de tráfego”, concluiu Eduardo Lima.

Por Valéria Santana

Foto assessoria