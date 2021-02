Educação realiza segunda convocação dos bolsistas de extensão tecnológica

A entrega de documentos pessoais e comprobatórios de qualificações exigidos no edital deverá ser feita até o dia 16 de fevereiro, por e-mail

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publicou na quinta-feira (11), a 2ª convocação dos Bolsistas de Extensão Tecnológica níveis II e III para o Programa Alfabetizar pra Valer – Cadastro de Reserva. A entrega de documentos pessoais e comprobatórios de qualificações exigidos no edital deverá ser feita até o dia 16 de fevereiro, pelo e-mail respectivo à função concorrida. No campo “assunto” do e-mail, o candidato deverá escrever “Documentos – PSS Bolsista do Programa Alfabetizar pra Valer”.

Para os bolsistas nível II (coordenador municipal), o endereço eletrônico para envio da documentação é documentospss.coordenador@seduc.se.gov.br. Para os selecionados de nível III – formador (municípios) o endereço se constitui documentospss.formadormunicipal@seduc.se.gov.br. E para os bolsistas de nível III – formador (Diretoria Regional): documentospss.formadorregional@seduc.se.gov.br.

O não envio da documentação por parte do candidato selecionado até a data estabelecida implica a automática substituição pelo próximo candidato da lista de convocação do Cadastro de Reserva, em conformidade com o Edital nº 06/2020/GS/SEDUC. A não comprovação dos requisitos mínimos para cada vaga ocasionará a desclassificação do candidato habilitado e a perda dos direitos decorrentes. Quando houver a celebração do Termo de Compromisso entre o selecionado e a Seduc, será necessária a apresentação de uma conta bancária no Banese em nome do bolsista.

“É muito importante que os convocados estejam atentos ao prazo de envio da documentação até o dia 16 de fevereiro, bem como quanto ao e-mail para o qual deve encaminhar. Salientamos que a perda do prazo acarretará na convocação do próximo selecionado”, disse Andrea Lima Dantas Barbosa, diretora da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam/Seduc).

Documentação

Os candidatos selecionados deverão enviar por e-mail, em arquivo único, em formato PDF e anexados na ordem abaixo, a seguinte documentação: fotocópias da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor (frente e verso dos documentos); uma foto 3×4; Termo de Compromisso do Bolsista assinado (Anexo IV deste instrumental); Declaração de disponibilidade para atuar no Programa Alfabetizar pra Valer e para cumprimento da carga horária devidamente assinada (Anexo V deste instrumental); fotocópia do Certificado de Escolaridade (em conformidade com a exigência da função – frente e verso do documento); comprovante de residência (conforme endereço expresso no Termo de Compromisso e com CEP válido).

A relação completa dos candidatos para cadastro de reserva/convocados, bem como o Termo de Compromisso do Bolsista e mais informações podem ser encontrados no edital de convocação, por meio do link https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/8252eff5-7a99-4d50-9c1c-e5e6356ef5dc.

Seleção

O Processo Seletivo foi iniciado pela Seduc em 6 de março de 2020, tendo seu cronograma suspenso em decorrência das medidas de enfrentamento à covid-19, estabelecidas pelo Decreto n° 40.563/2020.

Dos 73 municípios pactuados ao Programa Alfabetizar pra Valer, apenas 53 aceitaram retomar o Processo Seletivo, objeto do Edital 06/2020/GS/SEDUC, em setembro de 2020, ainda no cenário de suspensão das atividades escolares presenciais.

O Aviso de Retomada e Retificação do Edital foi publicado em 4 de setembro de 2020 e teve seu resultado final divulgado pela Seduc em 12 de novembro de 2020. Na sequência, em 18 de dezembro foi divulgado o resultado final da segunda edição do Processo Seletivo que foi realizado com 13 municípios.

“No momento, estamos finalizando a terceira edição da seleção realizada com sete municípios, três dos quais aderiram ao programa este ano, bem como, incluímos no referido certame o preenchimento das vagas remanescentes das duas edições anteriores, em conformidade com os procedimentos e critérios estabelecidos pela Portaria 4370/2020, de 25 de novembro de 2020”, reforçou Andrea Lima Dantas Barbosa, diretora da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam/Seduc).

