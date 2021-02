Força-tarefa de combate à Covid-19 fiscaliza estabelecimentos da Aruana, em Aracaju

15/02/21 - 16:52:15

A Força-Tarefa contra a Covid-19 realizou nesta segunda-feira (15), uma rigorosa fiscalização nos estabelecimentos da Aruana, com o intuito de coibir aglomerações e evitar a propagação do novo coronavírus. A intensificação das ações tem como objetivo o cumprimento decreto do governo do Estado que proíbe festas carnavalescas no período de 11 a 21 deste mês.

O proprietário de um bar da Aruana, José dos Santos, aprovou a ação. Ele relatou que procura seguir o decreto e as orientações.”Acho importante porque deixa a gente em dia. É uma oportunidade para avaliar e melhorar o que não estiver de acordo. Acho uma ótima iniciativa do governo. No meu estabelecimento o que não estiver de acordo, estou aqui para resolver”, disse.

Foram fiscalizados seis estabelecimentos. Além de possíveis aglomerações, os fiscais também observaram o distanciamento entre mesas, o uso de máscara pelos funcionários e consumidores em deslocamento pelo ambiente dos bares e restaurantes, bem como a oferta de álcool 70% para os clientes.

Conforme o fiscal sanitário estadual, Anderson Nascimento, as equipes dialogam com os donos ou gerentes dos estabelecimentos sobre a obrigatoriedade de estar em conformidade com o decreto estadual. “As orientações são dadas para que os responsáveis pelos estabelecimentos tomem as providências”, destaca.

A Força-Tarefa contou com a presença das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e Procon.

Foto: Flávia Pacheco

Com informações da SES