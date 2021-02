Fundat intermedia preenchimento de 200 vagas de emprego para PCD

15/02/21 - 10:59:38

A Prefeitura de Aracaju, por meio da da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), está intermediando a oferta de 200 vagas de emprego para Pessoa com Deficiência (PCD). Os interessados em se candidatar devem comparecer à sede da Fundat – no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro -, portando o RG e currículo, de segunda a sexta, das 7h às 13h. Para outras informações, contatar a Fundação pelo telefone (79) 3179-1331.

Oportunidades como esta são importantes para as pessoas com deficiência, haja vista que muitas destas têm dificuldade para ingressar no mercado formal de trabalho. Para a presidente da Fundat, Edivaneide Lima, a abertura destes postos de trabalho são necessárias em todas as áreas de atuação profissional, de modo a gerar equidade entre as pessoas sem deficiência e e as PCD.

“Enquanto Fundação, além de proporcionar oportunidades de emprego, o nosso trabalho também envolve a oferta de qualificação profissional, para que essas pessoas que, muitas vezes, não tiveram as mesmas condições de dar seguimento aos seus sonhos profissionais, também tenham acesso à capacitação, iniciativa que os qualifica para melhor disputar um espaço no mercado de trabalho”, afirma Edivaneide.

Foto ascom Fundat