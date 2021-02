Hospital João Alves registra 200 atendimentos no final de semana de carnaval

15/02/21 - 12:20:34

O mês de fevereiro é conhecido no calendário nacional como o mês da folia e do carnaval, mas a pandemia da Covid-19 privou os foliões de se divertirem do jeito que estão acostumados. Por conta disso, a data carnavalesca está sendo considerada tranquila pelos profissionais do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, que durante o final de semana, de 12 a 14, registrou pouco mais de 200 atendimentos no Pronto Socorro.

“Por um lado é bom não ter a festa porque estamos com o nosso Pronto Socorro tranquilo e sem maiores intercorrências. A festa é linda e aqui no nosso Estado é uma tradição a gente comemorar, mas devemos pensar no momento que estamos passando e obedecer às determinações e decretos”, enfatizou o gerente da Área Verde Trauma do Hospital João Alves, Andson Silva.

Durante esse período, a Área Azul registrou 73 atendimentos e desse total, 20 pacientes precisaram de maiores cuidados e ficaram em observação. O setor da Ortopedia registrou 7 atendimentos e a Sala de Sutura totalizou 80 registros de vítimas atendidas. Nos consultórios do otorrino e oftalmo foram contabilizados 12 atendimentos. Além disso, o Ambulatório de Retorno do Huse registrou 18 atendimentos no mesmo período.

O Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza, registrou 4 atendimentos aos pequenos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os registros foram os mais variados, 4 vítimas de acidente automobilístico, 10 vítimas de acidente motociclístico, 9 pessoas com dores abdominais, 8 pessoas com dor de cabeça, 18 vítimas de queda, 5 vítimas por arma de fogo e 2 por arma branca.

Foto: Flávia Pacheco