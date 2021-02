MERCADOS VIRGÍNIA FRANCO E MILTON SANTOS FECHAM PARA LIMPEZA NESTA SEGUNDA

15/02/21 - 06:26:42

A Prefeitura de Aracaju realiza a limpeza geral no mercado municipal Virgínia Franco. Desta forma, nesta segunda-feira (15), a partir das 7h, o espaço estará fechado para comercialização e à disposição dos agentes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Para dar conhecimento aos permissionários sobre esta programação, a equipe da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa) fez a entrega de comunicados aos permissionários no decorrer da semana.

No conjunto Augusto Franco, no bairro Farolândia, o mercado Vereador Milton Santos, o maior e mais movimentado entre os setoriais, tem suas portas fechadas para limpeza, semanalmente, sempre às segundas-feiras e, portanto, não funcionará no dia 15.

Seguindo o cronograma, nesta data, os respectivos mercados receberão ações de varrição, retirada de resíduos, lavagem em todos os setores e desobstrução da rede interna de esgoto. No Maria Virgínia, haverá, ainda, o controle de pragas por meio da dedetização e desratização. Os centros de compras reabrem na terça-feira, dia 16, em horário normal, a partir das 6h.

“Realizamos os serviços de limpeza desses ambientes diariamente e também de forma intensificada. Temos como principais objetivos garantir e manter a higienização e, consequentemente, disponibilizar conforto e bem-estar a seus frequentadores”, afirma o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Outros

Assim como os mercados centrais Antônio Franco e Thales Ferraz, os demais setoriais, localizados nos bairros América, Bugio, 18 do Forte, Santos Dumont e Siqueira Campos, são higienizados sempre que as atividades são encerradas.

Foto: Felipe Goettenaue

Com informações da PMA