Prefeitura abre inscrições para 19 oficinas da Feira da Música de Aracaju

15/02/21 - 12:26:43

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 15, as inscrições para 19 oficinas da I Feira da Música de Aracaju. A programação contempla mais de 200 horas de formação e capacitação de profissionais do ramo musical com conteúdos gratuitos.

A I Feira da Música foi idealizada pela Prefeitura de Aracaju, com execução da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), e atende às políticas públicas voltadas para o setor da cultura e arte, fazendo uso dos recursos destinados pela Lei Emergencial da Cultura Aldir Blanc (LAB).

As oficinas têm vagas limitadas e os inscritos deverão atender os critérios estabelecidos pelos instrutores dos cursos, como perfil, formação e experiência profissional. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de fevereiro, através do site www.sympla.com.br. A Feira da Música será iniciada no dia 1° de março e seguirá com programação durante 40 dias.

Além das oficinas, a Feira da Música reunirá 26 shows musicais, lançamentos de mais de 100 obras artísticas, entre álbuns, singles e videoclipes da produção local, realização de cinco festivais e duas feiras de negócios, configurando uma programação que envolve diferentes zonas de conhecimento e difusão. Todos os produtos foram contemplados pelo edital Janelas para as Artes da LAB.



Confira abaixo as oficinas que estão com as inscrições abertas:

O PANDEIRO NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

https://www.sympla.com.br/o-pandeiro-na-musica-popular-brasileira__1126258

METAIS EM FOCO

https://www.sympla.com.br/metais-em-foco__1126290

PRODUÇÃO MUSICAL COM FERRAMENTAS GRATUITAS

https://www.sympla.com.br/producao-musical-com-ferramentas-gratuitas__1127326

WORKSHOP ÁUDIO SIMPLIFICADO

https://www.sympla.com.br/workshop-audio-simplificado__1127336

INICIAÇÃO AO ÁUDIO

https://www.sympla.com.br/iniciacao-ao-audio__1127357

CURSO BÁSICO DE ÁUDIO

https://www.sympla.com.br/curso-basico-de-audio__1129352

CURSO BÁSICO DE ÁUDIO NAS ESCOLAS

https://www.sympla.com.br/curso-basico-de-audio-nas-escolas__1128583

WORKSHOP DE DIREITO AUTORAL PARA COMPOSITORES, MÚSICOS E INTÉRPRETES

https://www.sympla.com.br/workshop-de-direito-autoral-para-compositores-musicos-e-interpretes__1127372

VOZ DO CANTOR E SAÚDE VOCAL

https://www.sympla.com.br/voz-do-cantor-e-saude-vocal__1127381

OFICINA DE MÚSICA ON-LINE – VOCABULÁRIO HARMÔNICO

https://www.sympla.com.br/oficina-de-musica-on-line—vocabulario-harmonico__1127388

DESMISTIFICANDO O PROCESSO DE GRAVAÇÃO – UM PONTO DE PARTIDA PARA TODOS

https://www.sympla.com.br/desmistificando-o-processo-de-gravacao—um-ponto-de-partida-para-todos__1127400

CURSO DE MICROFONES E SUAS SONORIDADES E A UTILIZAÇÃO DOS COMPRESSORES E EQUALIZADORES

https://www.sympla.com.br/curso-de-microfones-e-suas-sonoridades-e-a-utilizacao-dos-compressores-e-equalizadores__1127404



MÚSICA FEITA NO COMPUTADOR MIDI

https://www.sympla.com.br/musica-feita-no-computador-midi__1127417



MERCADO DJ

https://www.sympla.com.br/mercado-dj__1127432

OFICINA DE DJ (DISCOTECAGEM) GLOBAL BEATS

https://www.sympla.com.br/oficina-de-dj-discotecagem-global-beats__1127437

MARACATU AVANÇADO – A CONVERSA DOS TAMBORES

https://www.sympla.com.br/maracatu-avancado—a-conversa-dos-tambores__1127456

BEATMAKER

https://www.sympla.com.br/beatmaker__1128506

OFICINA DE PERCUSSÃO

https://www.sympla.com.br/oficina-de-percussao__1129385

“TECENDO EM NÓS” – OFICINA DE CONFECÇÃO DE AGBÊS/XEQUERÊS

https://www.sympla.com.br/tecendo-em-nos—oficina-de-confeccao-de-agbesxequeres__1128608