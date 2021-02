Prefeitura inicia vacinação de profissionais do Centro de Atenção Psicossocial

A Prefeitura de Aracaju já vacinou 15.372 pessoas, sendo 2.225 idosos e 13.147 trabalhadores. Nesta segunda-feira, 15, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou a imunização dos profissionais de saúde que atuam no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), no Caps Vida.

A campanha de imunização, na capital, segue o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19, o qual está alinhado às diretrizes do Ministério da Saúde e é validado pelos órgãos fiscalizadores, como Ministérios Públicos Estadual e Federal.

“A SMS mantém um cronograma para vacinar os profissionais de saúde, de acordo com os critérios de prioridade para que a vacinação seja realizada de forma programada, garantindo melhor fluxo e evitando aglomerações”, explica a referência técnica em enfermagem do Caps, Luciana Alves Fernandes.

Profissionais

A auxiliar de enfermagem do Caps Vida, Syneide de Almeida, ficou emocionada ao receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. “É um fato histórico e de grande vitória. Diante das dificuldades que a gente enfrenta na área, me sinto esperançosa e valorizada pelo meu trabalho”, afirma.

Para a agente de limpeza do Caps Vida, Gildete da Silva, é muito importante ter sido imunizada. Já o técnico de enfermagem do Caps Jael, Antonio Marcos Martins, alerta que mesmo se vacinando, as pessoas precisam manter os cuidados básicos. “Devemos continuar usando mascara, álcool em gel e o distanciamento social”, orienta.

Idosos Vacinados A SMS organizou uma força-tarefa de imunização, que contou com o drive-thru no Parque Augusto Franco (Sementeira) e a aplicação da vacina em 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), distribuídas em todas as regiões da capital; e a vacinação a domicílio, para idosos acamados. Até o momento, cerca de 2.015 idosos acima de 90 anos foram vacinados, isso corresponde a aproximadamente 86,4% da meta prevista pela Secretaria, que era de 2330 idosos para essa faixa etária.

Fonte e foto assessoria

15/02/21 - 16:02:19