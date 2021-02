PREFEITURA REGISTRA 302 NOVOS INFECTADOS COM A COVID-19 EM ARACAJU

15/02/21 - 05:00:56

Até às 19h deste domingo, 14, foram vacinadas 15.358 pessoas contra a covid-19.

Foram registrados 302 novos casos de covid-19 na capital e sete óbitos. Sendo quatro mulheres: 91 anos, doença cardiovascular crônica (óbito dia 13); 69 anos, hipertensão (óbito dia 13); 71 anos, diabetes (óbito dia 14); 87 anos, doença pulmonar obstrutiva crônica e alzheimer (óbito dia 14); e três homens: 70 anos, sem registro de comorbidades (óbito dia 13); 74 anos, hipertensão e diabetes (óbito dia 14); 66 anos, sem registro de comorbidades (óbito dia 13).

Dos novos casos confirmados, 164 são mulheres, com idade entre menor de um ano e 84 anos; e 138 homens com idade entre menor de um ano e 93 anos.

Com isso, sobe para 72.993 o número de pessoas diagnosticadas com covid-19 em Aracaju. Dessas, 196 estão internadas em hospitais; 2.854 estão em isolamento domiciliar; 68.896, que estavam infectadas já estão recuperadas; e 1.047 vieram a óbito.

Há 43 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame.

Foram descartados 65.764 casos do total de 138.800 testes.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça que, apesar da campanha de imunização ter iniciado, os cuidados devem continuar sendo seguidos, incluindo o uso de máscara, manter o distanciamento social, bem como do hábito de lavar as mãos e do uso de álcool gel.