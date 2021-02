Protesto contra mudanças no trânsito rodovia dos Náufragos

15/02/21 - 10:38:28

Com faixas espalhadas nas margens da rodovia dos Náufragos, moradores do povoado Robalo, na Zona de Expansão de Aracaju, deram início a uma série de atos contra as mudanças no trânsito nas rodovias dos Náufragos e José Sarney.

As mudanças foram efetivadas pelo governo do estado há um mês, com o trânsito sendo em sentido único na rodovia José Sarney, aos domingos e feriados, das 9h às 15h.

Os moradores reclamam que o governo fez as mudanças sem diálogo prévio e que para facilitar a vida de uma pequena parte de condutores de veículos que vão à praia, impõe sacrifício a todas aquelas comunidades.

Além disso, os moradores reclamam que grande parte do trânsito foi desviada para a rodovia dos Náufragos, que corta a parte central do povoado, sem que qualquer melhoria tivesse sido feita na rodovia, para reduzir os transtornos e para evitar acidentes.

Na visão dos moradores, a rodovia dos Náufragos, no trecho que corta o povoado Robalo, apresenta vários pontos de alagamento, não possui calçadas para pedestres, não possui sinalização adequada, não conta com fiscalização efetiva da autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via e não conta com redutores de velocidade.

Outro grande problema que os moradores passaram a enfrentar após as mudanças está ligado à mudança do itinerário de uma das linhas de ônibus que serve os povoados. Segundo contam os moradores, vários usuários do transporte coletivo estão prejudicados, tendo que utilizar muito mais tempo do seu dia ou que andar por grandes distâncias para se locomoverem.

As queixas dos moradores aumentaram porque mesmo depois das mudanças e apesar da insistência, o governo do estado, através dos seus interlocutores, não abriu o diálogo e nem atende as reivindicações da comunidade.

A ideia do protesto com muitas faixas ao longo da rodovia, dizem os moradores, é para tentar sensibilizar o governo do estado para o atendimento às suas demandas, minimizando os transtornos causados.

Além do protesto com faixas, nos próximos dias os moradores vão protocolar denúncia junto ao Ministério Público Estadual, contextualizando os fatos e elencando os prejuízos causados com as mudanças.

Um grande protesto, de repercussão de impacto, poderá ser realizado, caso o governo de Sergipe não atenda as reivindicações dos moradores.

A direção da Associação, Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo (ADCAR) informa que protocolou ofícios junto ao Departamento de Infraestrutura Rodoviária (DER), Secretaria de Turismo (SETUR) e Polícia Militar, a quem o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPTUR) – autoridade com jurisdição sobre a via – é subordinado. Segundo a direção da ADCAR, até a presente data nenhum dos órgãos do governo respondeu aos ofícios.

Por José Firmo