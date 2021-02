Radiopatrulha realiza quatro prisões durante ações no último final de semana

Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) realizaram uma série de ações de prevenção e de combate aos mais diversos tipos de crimes na Grande Aracaju entre os dias 12 e 14. O trabalho resultou na prisão de duas pessoas com aproximadamente um quilo de maconha e a quantia de R$ 65,00, no bairro Santos Dumont; na prisão de um indivíduo com 20 pinos e mais 250 gramas de cocaína, 70 gramas de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 24,00, no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro; e na prisão de um suspeito que portava uma arma de fogo, 190 gramas de maconha e uma balança de precisão, no bairro Industrial.

A primeira ocorrência foi registrada na sexta-feira, 12, no bairro Santos Dumont, quando policiais do BPRp avistaram um casal no banco de trás de um veículo Renault Clio, que quando notou a presença policial esboçou grande nervosismo.

Diante da situação, uma aproximação policial foi realizada e notado, após abordagem policial, que o carro estava sendo conduzido por um motorista de aplicativo que havia sido solicitado por um casal, posteriormente identificado como Alexsandro França Correia e Priscila Barbosa Moraes Noroes de Lima, que estavam com, aproximadamente, um quilo de maconha e a quantia de R$ 65,00.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes.

A segunda ocorrência foi registrada no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, no sábado, 13, quando um indivíduo, posteriormente identificado como Genisson Cechinel Jesus dos Santos, empreendeu fuga ao notar a presença policial e arremessou uma sacola plástica no telhado de uma residência.

Diante da situação, um acompanhamento tático foi iniciado, o suspeito interceptado, a bolsa localizada e nela havia 20 pinos e mais 250 gramas de cocaína, 70 gramas de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 24,00.

Dada voz de prisão, o caso foi encaminhado e apresentado por meio de Relatório de Ocorrência Policial na Central de Flagrantes.

O terceiro caso foi registrado no bairro Industrial, na Avenida Euclides Figueiredo, no domingo, 14, quando militares receberam uma denúncia anônima dando conta de indivíduos armados na região.

Baseados na denúncia, os policiais do BPRp começaram a diligenciar na localidade, onde avistaram em uma escada um indivíduo, identificado como Augusto Sérgio Cavalcante de Souza, portando uma arma de fogo e tentando empreender fuga ao notar a aproximação dos policiais.

O suspeito foi interceptado e abordado e com ele foram apreendidos um revólver calibre .38, 190 gramas de maconha e uma balança de precisão.

