SUSPEITO DA MORTE DE PROFESSOR EM POÇO REDONDO, MORRE EM CONFRONTO

15/02/21 - 11:24:07

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) receberam informações a respeito de um homem suspeito pela prática do homicídio do professor José Aribaldo Campos Lima, 45 anos, morto na noite da última sexta-feira, 12, no município de Poço Redondo. A localização do homem ocorreu no último sábado, 13.

Na ocasião, o denunciante informou que um dos autores do crime estaria escondido em uma casa no bairro São José, em Poço Redondo (SE). De posse das informações, os policiais diligenciaram e foram verificar a denúncia, vindo a encontrar um indivíduo em atitude suspeita no local indicado, com as mesmas características do suposto autor.

Durante a aproximação policial, o suspeito visualizou a viatura e entrou em uma residência, sendo seguido pelos policiais. O homem então sacou uma arma de fogo e reagiu efetuando disparos contra os agentes. Os policiais revidaram com o intuito de neutralizar a ação criminosa e houve troca de tiros.

O suspeito foi atingido e conduzido para o hospital local, ainda com vida, a fim de que fosse prestado o devido socorro médico, porém não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito.

No momento da ação, o suspeito portava um revólver Taurus calibre .38 com seis munições, sendo duas deflagradas, duas percutidas não deflagradas, duas intactas, e uma faca peixeira, bem como foram encontrados nos bolsos de suas vestes um aparelho celular Motorola e certa quantidade de substâncias análogas à maconha e cocaína.

Além do envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e roubos na região, segundo investigações, o suspeito teve participação efetiva na morte do professor José Aribaldo, assassinado com requintes de crueldade a golpes de arma branca nas proximidades do povoado Bonsucesso, município de Poço Redondo.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, a fim de que fossem lavrados os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE