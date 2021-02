Vereador Pastor Diego pede providências para reforma e destinação social do espaço

O vereador Pastor Diego (PP) se reuniu com o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Sergipe (IPHAN), Diego Amarante Santos Passos, para saber o que está faltando para que aconteça a reforma e revitalização da Estação da Leste, localizada na Praça dos Expedicionários, em Aracaju.

A iniciativa do parlamentar se deu por causa das constantes reclamações de moradores da região, quanto à falta de segurança no local. Segundo a população, a Estação da Leste, que está abandonada há anos, está servindo de abrigo para os marginais. “Não são poucas as reclamações dos moradores quanto aos problemas causados na região devido ao abandono dessa Estação”, disse o parlamentar.

Na reunião com o superintendente do IPHAN, que aconteceu na quarta-feira passada, 10, o Pastor Diego foi informado que o Instituto e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) já entraram em um acordo e o IPHAN tem um recurso de R$ 11 milhões em caixa, separado para investir na reforma e revitalização de toda Estação da Leste e dar ao espaço uma destinação social.

“Agora só falta a prefeitura de Aracaju entrar em um acordo com o IPHAN para fazer a reforma e a destinação social do espaço”, disse o vereador em seu pronunciamento no pequeno expediente na última quinta-feira, 11.

Por Moema Lopes

Assessora de comunicação do Parlamentar