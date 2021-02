BPRP APREENDE DOIS QUILOS DE COCAÍNA AVALIADO EM R$ 14 MIL, EM ARACAJU

16/02/21 - 09:26:50

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha perderam nesta segunda-feira (15) Thiago Melo Machado, 39 anos, em posse de 2 quilos de cocaína e a quantia de R$ 55,00. A prisão foi efetuada no bairro Farolândia em Aracaju

Os policiais realizavam policiamento preventivo pelo bairro Farolândia, quando avistaram um indivíduo, na cabine de um caminhão, que estava em frente a uma padaria, e que expressou grande grau de nervosismo ao notar presença policial.

Diante da suspeição levantada pelo nervosismo do suspeito, os radiopatrulheiros realizaram uma aproximação policial e procederam com uma busca pessoal e no veículo.

Durante as buscas, foram encontrados, inicialmente , dois pacotes pequenos de cocaína em caixas de leite que estavam semi-abertas.

O suspeito assumiu toda a propriedade do entorpecente e, quando notou que uma busca iria ser feita na padaria, informou que havia mais drogas, mas que ele era único responsável pelo entorpecente.

Foram encontrados, após a informação, pacotes maiores de cocaína, que totalizaram dois quilos.

O caso foi encaminhado e apresentado na Central de Flagrantes por meio de Relatório de Ocorrência Policial, onde o suspeito informou ter comprado os pacotes menores pelo valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Com informações e foto do Batalhão de Radiopatrulha