Centro de Meteorologia de Sergipe emite boletim de alerta de chuvas fortes no estado

O índice pluviométrico pode atingir de 20 a 30mm/h e até 50 mm/dia

O Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS) emite alerta de chuvas fortes em todas as regiões do estado para as próximas 48 horas. As chuvas devem atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h. Segundo o boletim de alerta, emitido pela CMS, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

“Nós temos condições, a partir de hoje (16), até o dia 18, de instabilidades convectivas devido alterações do sistema Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que chegam pelo Sul passando pela Bahia, atingindo Sergipe pelas zonas de convergências tropicais e deve entrar uma condição de chuvas intensas e trovoadas nesse período. As precipitações acima de 50 mm podem atingir as regiões Agreste, Alto Sertão nas próximas 24h e, ao longo do período, até o dia 18, a região Centro Sul, Grande Aracaju, todo Litoral Sul e parte Central do estado” explica o meteorologista da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Overland Amaral.

Segundo o meteorologista, as instabilidades devem atuar no período da manhã com mais intensidade nas áreas litorâneas e, a partir do fim da tarde, podem se deslocar para a região Oeste. Apesar das chuvas variarem entre de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco. Mas a recomendação é evitar eventuais áreas de alagamentos e observar alteração nas encostas.

A Defesa Civil do Estado já está em alerta e orienta que a população evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada nos horários de temporal. Informações mais detalhadas podem ser solicitadas à Defesa Civil, através do telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Informações e foto assessoria