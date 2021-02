DONA MARINHINHA, IDOSA DE 100 ANOS, É VACINADA CONTRA COVID-19 EM CANINDÉ

16/02/21 - 11:49:11

A centenária Maria Ricardo dos Santos, mais conhecida por dona Marinhinha, recebeu a dose da vacina na manhã desta terça-feira, 16/02, por volta das 09 horas. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que trabalham no Posto de Saúde do Povoado Curituba, estive na residência da idosa e aplicaram a dose. A família comemorou.

Dona Maria, que já aguardava a vacina ficou feliz e agradeceu. Muito querida, dona Marinhinha é uma das idosas mais antigas do município residindo na pequena propriedade de nome Alto Verde, imediações do local conhecido historicamente por “Cabeça do Nêgo”, onde situa-se o sítio arqueológico “Justino” – hoje imerso no lago da represa de Xingó.

Por Adeval Marques

Foto: Gabriela Marques