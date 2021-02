Envio de documentação para aprovados no PSS da Educação começa nesta quinta, 18

Começa nesta quinta-feira, dia 18, a inspeção de saúde e envio de documentos para os 313 candidatos aprovados para o cargo de Professor no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Educação (PSS – Semed 2018). O envio dos exames e documentos, conforme previsto no edital nº 28/2021, deve ser feito através do AjuInteligente até o dia 23 de fevereiro.

A gerente-geral de Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Noêmia Gois, explica que o uso da plataforma digital da Prefeitura é para evitar aglomerações devido à pandemia.

“A ideia de fazer todo o procedimento de forma virtual é para garantir o distanciamento social, mas também proporciona mais comodidade aos candidatos, que não precisam se deslocar até o Centro Administrativo. Tudo é feito pela internet”, explica.

A inspeção também será feita virtualmente. Médicos da Perícia Médica já estão preparados para fazer a análise dos exames protocolados pelos candidatos. “É importante frisar que, para dar agilidade ao processo, todo o procedimento será feito de forma remota. Ou seja, a partir do momento em que os documentos são anexados, os nossos profissionais já iniciam a análise pericial”, ressalta Noêmia.

Com a recente atualização feita pela administração no AjuInteligente, a plataforma tem capacidade para que sejam inseridos até dez arquivos, entre fotos, vídeos e documentos em quaisquer extensões, suportando até 20mb.

Para ter acesso à ferramenta e protocolar os documentos, basta acessar o site ajuinteligente.aracaju.se.gov.br e pesquisar por CONVOCAÇÃO SEMED EDITAL Nº28/2021. A lista de convocados e a relação dos documentos a serem enviados estão disponíveis no edital.

Foto: Marcelle Cristinne