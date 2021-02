Força-tarefa de combate à Covid-19 mantém foco em bares da Praia da Aruana e proíbe festas e aglomerações

A Força-Tarefa de combate à Covid-19 executa intensas fiscalizações para garantir o cumprimento ao decreto governamental que proíbe festas e aglomerações no período carnavalesco. No início da tarde desta terça-feira, 16, fiscais da Vigilância Sanitária Estadual estiveram novamente em bares e restaurantes da praia da Aruana para verificar o cumprimento dos protocolos de prevenção ao coronavírus.

Foram cinco estabelecimentos fiscalizados e todos notificados por descumprir o decreto que limita a ocupação de mesas a seis pessoas. Os fiscais checaram também o distanciamento, a disponibilização de álcool a 70% e o uso de máscaras por clientes e funcionários.

A agenda intensa de fiscalizações foi construída de forma estratégica para garantir o cumprimento do decreto estadual nº40.758, que veda, entre os dias 11 e 21 de fevereiro, a realização de festas, blocos e comemorações relacionados ao carnaval.

O fiscal Paulo Tiago dos Santos destaca que as fiscalizações são recorrentes e têm o intuito de proteger os consumidores. “O consumidor tem direito a frequentar um estabelecimento que cumpra todas as normas. Nós promovemos uma fiscalização, mas com bom senso e abertura para o diálogo. Temos agenda completa até o dia 21, mas estas ações não param por aqui e continuaremos fiscalizando estabelecimentos em todo o Estado”, assegura.

Nestas ações preventivas, a Vigilância Sanitária Estadual conta com o apoio da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Procon Estadual e Municipal, Defesa Civil e Vigilância Sanitária Municipal.

Foto: Flávia Pacheco

ASN