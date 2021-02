GOVERNADORES REÚNEM-SE COM MINISTRO DA SAÚDE E TRATAM SOBRE VACINA

16/02/21 - 21:02:45

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participa nesta quarta-feira (17) de reunião do Fórum dos Governadores do Brasil com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar de vacinas contra a covid-19. O encontro será online e ocorrerá no Palácio do Planalto.

Há diversos temas em pauta, como o cronograma de entrega de vacinas, de responsabilidade do Ministério da Saúde; as negociações para compra de doses da Sputinik V e da Covaxin; e a MP que exige que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize o uso emergencial de vacinas que já tenham aprovação internacional em até cinco dias.

Também deve ser discutido o aumento dos preços dos medicamentos e o pagamento de UTIs exclusivas para pacientes com covid-19. O governador Wellington Dias foi quem citou os tópicos.

Um dos temas, a sanção da MP dos cinco dias de prazo para a Anvisa, é motivo de entrave. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é favorável que a agência tenha este prazo para liberar vacinas para uso emergencial. Já o presidente da própria Anvisa, Antonio Barra Torres, considera grave a medida.

Ressalta-se que o ministro Pazuello, protagonista da reunião de quarta (17), é investigado pela condução no enfrentamento da pandemia de covid-19. Pazuello substituiu os ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, após ambos travarem discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro.

Reunião do Comitê – O governador Belivaldo Chagas participa nesta quinta-feira (18) de reunião do Comitê Técnico e Científico de Sergipe.O encontro ocorrer 14 dias após o anterior e não dará para fazer uma avaliação sobre o avanço ou não da pandemia durante o período de carnaval. Isso será visto na próxima reunião que acontece na quinta-feira (24).

Uma avaliação de um dos técnicos do Comitê é que não ocorreram aglomerações e algumas festas realizadas em Aracaju e algumas cidades do interior foram impedidas pelo Polícia Militar, inclusive através do 190, que investiga denuncias feitas pelo cidadão.