Luar Sleepwear e Luar Fitwear inauguram no Shopping Jardins

16/02/21 - 05:57:37

A Luar de Mel amplia a sua linha de produtos e acaba de ganhar uma nova roupagem. Para celebrar a fase atual, a empresa sergipana que é referência em moda noite inaugurou a sua primeira loja conceito e seu primeiro quiosque voltado à coleção esportiva. E o Shopping Jardins, em Aracaju (SE), foi o local escolhido para acolher as novidades.

Instalada próximo à Praça de Alimentação Arcos, a loja Luar Sleepwear oferece às famílias uma linha noite completa, com roupas para dormir, peças íntimas e acessórios que proporcionam ainda mais conforto ao sono. Em um espaço gracioso e acolhedor, crianças, jovens, adultos, idosos e gestantes encontram pijamas, camisolas, short dolls, pantufas, dentre outros itens repletos de bom gosto.

No mesmo corredor, em frente à loja Toli, o quiosque Luar Fitwear dispõe de roupas e acessórios direcionados às atividades esportivas e de relaxamento. Nas araras, nichos e prateleiras, estão blusas, camisas, leggings, bermudas, shorts, bolsas e acessórios que unem beleza, conforto e tecnologia.

Com fábrica situada na cidade de Tobias Barreto, a Luar de Mel atua há 20 anos no atacado e há 10 anos no varejo, oferecendo aos públicos feminino, masculino, infantil e gestante, roupas e acessórios confortáveis e cheios de estilo.

Da assessoria

Foto: Erick Lima | Divulgação