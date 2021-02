Mais de 50% dos trabalhadores da saúde já receberam a segunda dose da vacina

16/02/21 - 09:44:44

A cobertura vacinal avança em Sergipe contra a Covid-19. Os três lotes de vacinas enviados pelo Ministério da Saúde já possibilitaram a imunização de 76% dos grupos prioritários com a primeira dose e 54% com a segunda dose.

Os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19, foram os primeiros a ser imunizados. O Estado já conta com 53.6% desse público vacinado com a segunda dose e segue com o cronograma estabelecido pelos municípios.

A secretária da saúde, Mércia Feitosa, destaca que os profissionais precisam dessa segurança para continuar no combate à pandemia. “Os trabalhadores da saúde estão mais vulneráveis ao vírus. Contar com esse público imunizado é um grande alívio para quem salva vidas todos os dias, destacou.

Ampliação

De acordo com a secretária Mércia Feitosa, Sergipe não corre risco de interromper a vacinação dos grupos até agora contemplados. A segunda dose da vacina está garantida, mas a ampliação da cobertura vacinal vai depender do envio de mais doses das vacinas pelo Ministério da Saúde. “Nossa logística garante a distribuição de vacinas de forma rápida aos 75 municípios. Nenhum idoso com 90 anos ou mais, trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos e deficientes institucionalizados e índios aldeados, ficarão sem suas doses. Aguardamos uma sinalização do Ministério da Saúde para divulgar a ampliação da cobertura vacinal”, destacou.

Informações detalhadas sobre a vacinação em Sergipe no site: https://todoscontraocorona.net.br/